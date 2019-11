Spoiler Una vita fino al 6 dicembre | Javier vuole svaligiare casa Alday

Una Vita - Spoiler : Lucia e Telmo annunciano il loro matrimonio : Una grande svolta è in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani della soap opera spagnola Una Vita. Due protagonisti che stanno movimentando parecchio le trame, faranno il grande passo: quello del matrimonio. Si tratta di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e Telmo Martinez (Daniel Tatay), che decideranno di coronare il loro sogno d’amore. La ricca ereditiera potrà finalmente sposare l’uomo che ama, quando lo stesso deciderà di abbandonare l’abito ...

Acacias 38 - Spoiler al 6 dicembre : la Villanueva chiede una notte di passione a Telmo : Continuano i colpi di scena anche nelle puntate della soap Una vita in onda nel corso della settimana che va dall' 1 al 6 dicembre prossimi. I telespettatori della tele novela ambientata ad Acacias, vedranno infatti come il marito di Carmen non si farà scrupoli per ottenere ciò che vuole, arrivando a coinvolgere il figlio Raul nella rapina organizzata a casa Alday. Samuel intanto, si assenterà per qualche giorno e, al suo ritorno porterà in dono ...

Beautiful - Spoiler al 7 dicembre : Hope diventa mamma - Kelly contrae una brutta influenza : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda dall'1 al 7 dicembre su Canale 5, rivelano che Hope Logan diventerà mamma durante il suo soggiorno sull'Isola di Catalina, mentre Liam Spencer sarà costretto a rimanere a Los Angeles per prendersi cura di Kelly, affetta da una brutta influenza. Beautiful, puntate 1-7 dicembre: Hope parte, Kelly sta ...

Una vita - Spoiler al 6 dicembre : l'Adone andrà a rubare a casa dell'Alday : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1 a venerdì 6 dicembre ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena. In particolare, Javier vorrà andare a rubare a casa di Samuel Alday con l'aiuto di suo figlio Raul. Invece, il fratello di Diego andrà via per qualche giorno da Acacias 38 per cercare nuove opere da restaurare per la Alvarado. Samuel lascerà ...

Spoiler Uomini e donne 27 novembre - Gemma sulle dame per Ciano : 'È una squadra di calcio' : Non ci sarà davvero da annoiarsi nella puntata di Uomini e donne che Canale 5 trasmetterà oggi 27 novembre, a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv, infatti, ne ha diffuso già le prime anticipazioni con un video nel quale sono stati mostrati i principali argomenti di discussione. Da quanto mostrato, al centro dello studio si posizionerà Armando Incarnato che si confronterà con Veronica in merito alle novità del loro rapporto. Nel ...

“Messi ha vinto il Pallone d’Oro” : il quotidiano spagnolo Spoilera il premio con una settimana d’anticipo. Nessuna conferma né smentita : Lunedì 2 dicembre Leo Messi salirà sul palco del Teatro Chatelet di Parigi per ricevere il suo sesto Pallone d’Oro. A spoilerare con una settimana d’anticipo chi riceverà il più importante premio individuale nel calcio, assegnato da France Football, è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Questa mattina il giornale si presentava in edicola con la notizia in prima pagina: “Messi sa già che vincerà il Pallone ...

Il Collegio 4 - Spoiler sesta puntata : ci saranno gli esami di fine anno e una festa horror : Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 2 la sesta ed ultima puntata della quarta stagione de 'Il Collegio'. Secondo le ultime anticipazioni sarà un episodio ricco di colpi di scena e di momenti davvero emozionanti. In particolare ci sarà il preside che annuncerà una festa di fine anno, il cui tema sarà horror. Ma non è tutto perché quest'ultimo dirà che prima della festa ci saranno gli esami di fine anno. Infatti, gli alunni dovranno ...

Una Vita Spoiler 1-6 dicembre : Alicia chiede una notte d'amore a Telmo per scagionarlo : Le cose stanno per mettersi molto male all'interno della soap opera spagnola Una Vita, stando agli spoiler della prossima settimana, infatti, vediamo che ci saranno molti colpi di scena. Il primo tra tutti riguarderà, sicuramente, la proposta indecente che Alicia farà a Telmo. La donna, infatti, messa sotto torchio da Celia e Felipe, riceverà come consiglio da Samuel di lasciare il paese. La protagonista, però, avrà intenzioni alquanto ...

Una vita - Spoiler del 27 novembre : Samuel minaccia di morte Telmo : Una nuova ed avvincente puntata della soap Una vita terrà compagnia ai numerosissimi fan nel pomeriggio del 27 novembre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Secondo quanto riportano le anticipazioni, ad Acacias continuerà a tenere banco la rivalità tra Samuel Alday e padre Telmo Martinez. Il sacerdote, infatti, non ha nessuna intenzione di lasciare Lucia tra le grinfie del ...

Una Vita - Spoiler Spagna : Felipe diventa padre - Ursula vuole allearsi con Santiago : Nuovo spazio con le notizie su Una Vita, la soap opera che ha superato i 1000 episodi con ottimo successo di ascolti. Gli spoiler delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta sarà sempre più decisa a liberarsi di Genoveva Salmeron. Per fare ciò, la donna chiederà l'aiuto di Santiago. Dall'altro canto, la vedova di Samuel scoprirà di attendere un bambino da Felipe Alvarez Hermoso. Una Vita, puntate spagnole: ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Felipe dubita di Genoveva - Ursula pronta a vendicarsi : Non mancano mai sorprese, intrighi, momenti passionali e colpi di scena nella popolare telenovela spagnola Una Vita. Dagli spoiler esclusivi riguardanti ciò che succederà nel capitolo iberico in programmazione il 25 novembre 2019, si evince che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non si fiderà ciecamente di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’avvocato avrà il sospetto che la sua amata potrebbe aver architettato un nuovo piano con Ursula ...

Una Vita - Spoiler : Lolita accetta di sposare Ceferino per salvare Antonito : Lolita Casado sarà al centro di una nuova story-line in programma nel corso dei prossimi appuntamenti italiani di Una Vita. Gli spoiler, trasmessi presumibilmente a dicembre su Canale 5, rivelano che la serva deciderà di diventare la moglie di Ceferino a causa di un'usanza di Cabrahigo. Per questo motivo l'amica di Casilda spezzerà il cuore di Antonito Palacios che aveva deciso di sposare dopo un anno dal fidanzamento ufficiale. Ceferino arriva ...

Spoiler Il segreto - puntate al 29 novembre : Carmelo rimane vedovo - la Laguna sta bene : Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nella settimana che va da domenica 24 a venerdì 29 novembre, dove vedremo come un'altra tragedia colpirà Puente Viejo. Dalle anticipazioni infatti si viene a sapere che la moglie di Carmelo morirà in un incidente d'auto e il tutto sembrerà essere stato causato da un sabotaggio ordinato da donna Francisca. Carmelo quindi si ritroverà nuovamente vedovo e, in preda alla disperazione, cercherà di ...

Spoiler 'Una vita' fino al 29 novembre : l'Alday picchia padre Telmo : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", ambientata nella Spagna dei primi del novecento in un immaginario quartiere cittadino. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 novembre, tutti i giorni a partire dalle 14.10 su Canale 5, tranne la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno agli scontri verbali e fisici di padre ...