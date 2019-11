Spazio | Fraccaro | “L’Italia raddoppia i fondi per i programmi Esa Con 2 miliardi e 300

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) La politica italiana ha deciso di puntare forte sullo. Dopo gli annunci del presidente del Consiglio Conte e quelli dei suoi delegati alla presidenza del Comint (prima Giorgetti e ora), la conferma è arrivata direttamente dalla riunione ministeriale dell’Agenzia spaziale europea in corso a Siviglia, appuntamento di fondamentale importanza per definire le strategie Ue nel comparto per i prossimi anni. In questa sede, la delegazione italiana guidata daha sottoscrittoper duee 288 milioni di euro, pari al 16% del budget totale. “Forte dei risultati raggiunti in termini di ritorno economico degli investimenti e maggior efficienza garantita alle istituzioni – ha spiegato il presidente delegato del Comint da Siviglia – l’Italiastanziati per idell’Esa. È la cifra più alta di sempre” ha detto ...

