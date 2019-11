Spagna | il governo Sanchez cerca l’appoggio degli indipendentisti catalani

Spagna - il destino del governo di Sànchez passa per i partiti catalani : “Negoziamo tra pari”. La base : “Avanti fino all’indipendenza” : Da una parte la base: “Il nostro lavoro finirà solo quando la Catalogna sarà indipendente” dicono da Picnic x la Republica, tra i gruppi di manifestanti indipendentisti catalani che hanno riacceso le proteste usando app e piattaforme online. Dall’altra la politica istituzionale, con il corteggiamento da parte del leader socialista Pedro Sànchez (vincitore delle elezioni politiche ma senza maggioranza parlamentare) nei confronti ...

Spagna - Sanchez e Iglesias firmano l'accordo : «Sarà un governo progressista» : Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez e il leader di Podemos Pablo Iglesias hanno firmato al Congresso il pre-accordo per la formazione di un governo di coalizione. In una conferenza stampa...

Spagna - pre-accordo tra Psoe e Podemos per formare un governo : “Quello che ad aprile era un’opportunità storica ora è una necessità” : Ci sono le firme sul pre-accordo per la formazione di un governo di minoranza tra il Partito Socialista, guidato dal capo del governo uscente, Pedro Sanchez, e Podemos di Pablo Iglesias che sblocchi l’impasse politico in Spagna. I due leader si sono visti ieri sera in una riunione tenuta segreta e durante la quale hanno raggiunto un patto per sbloccare la situazione recuperando, senza veti, i termini dei negoziati dello scorso luglio. Un accordo ...

In Spagna c’è un accordo per un governo di sinistra : Socialisti e Unidas Podemos si sono impegnati a governare in coalizione, ma per la maggioranza servono ancora 21 seggi

Sanchez e Iglesias firmano l'accordo per il governo in Spagna : "Sarà progressista" : Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez e il leader di Podemos Pablo Iglesias hanno appena firmato al Congresso l’accordo raggiunto per la formazione di un governo di coalizione.“Sono lieto di annunciare, insieme a Sanchez, un pre-accordo per formare un governo di coalizione progressista che copra l’esperienza del Psoe con il coraggio di Podemos. Questo è il miglior antidoto contro l’estrema destra”, ha ...

In Spagna i due principali partiti di sinistra - PSOE e Unidas Podemos - hanno trovato un preaccordo per un governo di coalizione : In maniera piuttosto inaspettata, e a solo due giorni dalle elezioni politiche, in Spagna le due principali forze di sinistra, Partito Socialista (PSOE) e Unidas Podemos, hanno trovato un preaccordo per formare un governo di coalizione. I due rispettivi leader,

ELEZIONI Spagna 2019 - RISULTATI E SEGGI/ Diretta Governo : Psoe primo - ma 'vince' Vox : ELEZIONI Politiche SPAGNA 2019, RISULTATI in Diretta: Psoe ha vinto ma Sanchez non ha la maggioranza. Vola Vox: tutte le ipotesi sul Governo

Spagna - il voto-lampo non risolve. Così una grande economia si condanna al non governo : Non sono bastate quattro consultazioni in quattro anni per sciogliere il nodo che tiene la Spagna bloccata, ferma su se stessa mentre l’economia rallenta e il fuoco della ribellione separatista ha lasciato una coltre di fumo sulla convivenza civile. Non è un caso che gli accorati appelli alla partecipazione lanciati dai leader politici di sinistra siano caduti nel vuoto: a distanza di sei mesi dalle ultime elezioni, infatti, si è ...

Spagna : Toti - ‘dare parola a cittadini quando non si forma governo’ : Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “La Spagna oggi torna al voto perché non riesce a formare un governo stabile. Sono le quarte elezioni in quattro anni e questo è uno dei tanti segnali della crisi in tutta Europa dei partiti tradizionali, su cui bisognerebbe riflettere. Ma ritengo che dare la parola ai cittadini, anche in scenari politici complicati come quello spagnolo, sia l’unica strada percorribile. Solo in Italia non ...

“La Spagna come Cina e Russia” : il governo blocca la app degli attivisti per l’indipendenza catalana. Grazie alla società di Microsoft : La Spagna come la Cina e la Russia in quanto a libertà di espressione? Appare eccessivo, ma ora sulla stampa straniera si è acceso il dibattito per via della questione più spinosa, quella della lotta degli indipendentisti catalani. Mentre il canale di Telegram di Tsunami Democràtic (secondo Telegram Analytics) diventa l’85esimo canale con più follower al mondo (e il quarto di contenuti politici: siamo a 387.680 iscritti circa), la notizia che ...