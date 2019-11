Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà | il Pd crolla | è sceso sotto la soglia psicologica

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) La Lega di Matteo Salvini perde uno 0,2 per cento e resta saldamente il primo partito italiano con il 32,4 per cento delle preferenze. A seguire il Partito democratico che scendeladel 20 per cento ecosì al 19,7 per cento. E' quanto rivela, ospite di

infoitinterno : Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: Cinque stelle sempre più giù, Lega primo partito - PalazzoAntonio : Spariranno i 5 stelle prima o poi!!! Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: Cinque stelle sempre più giù, Lega prim… - francang1950 : Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: Cinque stelle sempre più giù, Lega primo partito -