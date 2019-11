Sondaggi elettorali | il movimento delle Sardine ha un bacino potenziale di voti del 17%

Sondaggi elettorali - il 17% degli italiani voterebbe il movimento delle Sardine : Il Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà su Rai 3 valuta il consenso dei partiti politici. La Lega è saldamente primo partito, seguita dal Partito Democratico. L'Istituto di ricerche ha valutato anche l'intenzione degli italiani di votare il movimento delle Sardine, nel caso in cui si presentino alle elezioni: il 77% non li sosterebbe, ma il 17% esprime un giudizio positivo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - battuta d’arresto per la Lega : sale Fratelli d’Italia : Le intenzioni di voto di questa settimana confermano la battuta d'arresto della Lega. Il partito di Matteo Salvini, che è ancora primo partito in Italia, ma che fa registrare un sensibile calo nelle ultime due settimane. Il Sondaggio, diffuso dall'Istituto Ixè per Carta Bianca, parallelamente mostra una crescita nei consensi di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Piepoli : battuta d’arresto per la Lega - torna a crescere il Pd : Sondaggi elettorali Piepoli: battuta d’arresto per la Lega, torna a crescere il Pd Anche i Sondaggi elettorali dell’Istituto Piepoli per Povera Patria, realizzati tra il 24 e il 25 novembre, vedono una battuta d’arresto per la Lega che rimane comunque la prima forza del Paese con il 31,5% dei consensi. Dietro, torna a crescere il Partito Democratico che sale al 19,5% mentre rimane inchiodato al 17,5% il Movimento 5 Stelle. Bene ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Bonaccini in vantaggio di pochissimo - equilibrio tra Lega e dem : Un sostanziale equilibrio tra i due candidati è questo l’ultimo risultato del sondaggio di Tecnè per le elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno il prossimo 26 gennaio. Secondo Tecnè, in vantaggio di soli 3 punti percentuali ci sarebbe il governatore uscente Stefano Bonaccini sulla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Mancano ancora due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna e sembra che ci sarà un testa a ...

Sondaggi elettorali Ixè : Fdi sopra il 10% - respira il M5S : Sondaggi elettorali Ixè: Fdi sopra il 10%, respira il M5S Fratelli d’Italia supera la soglia del 10%. A certificarlo dopo Swg sono anche i Sondaggi elettorali dell’Istituto Ixè per Cartabianca, andati in onda il 26 novembre. Il partito guidato da Giorgia Meloni, rispetto alla precedente rilevazione, cresce dello 0,7 e si porta al 10,6%. E’ possibile che parte di questi voti arrivino dalla Lega che, infatti, flette dello ...

Sondaggi elettorali Tecnè : in Emilia Romagna parità tra Bonaccini e Borgonzoni : Sondaggi elettorali Tecnè: in Emilia Romagna parità tra Bonaccini e Borgonzoni Il Pd torna a vedere quota 20% mentre il Movimento 5 Stelle sprofonda sotto il 16%. Sono questi i risultati degli ultimi Sondaggi elettorali realizzati dall’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica il 25 novembre. I dem, rispetto alla precedente rilevazione, guadagnano un punto e si portano al 19,6%. Percorso inverso per i pentastellati che passano dal 16,9 al ...

Sondaggi elettorali - in Emilia Romagna Bonaccini di poco avanti : continua testa a testa Pd-Lega : testa a testa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni per la presidenza della Regione Emilia Romagna, così come tra i partiti che rappresentano i due candidati: Pd e Lega, infatti, si contendono anche il ruolo di lista più votata. Sono questi i dati emersi dal Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica.continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - il cdx supera il 50% - sempre più su Lega e Fratelli d’Italia - franano Pd e M5S : Sembra oramai consolidato il quadro politico italiano. La maggioranza degli italiani, secondo i sondaggi, vuole un governo di centrodestra. Al momento, il centrodestra con alla guida la Lega, supererebbe il 50% dei consensi. Un risultato che permetterebbe a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini di poter governare tranquillamente e anzi di poter addirittura cambiare la costituzione. Uno scenario che terrorizza sia il Pd che ...

Sondaggi elettorali Swg - Fratelli d’Italia supera il 10% - Lega in calo : Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia supera il 10%, Lega in calo Gli ultimi Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7 ci regalano una sfida inedita, che forse in futuro arricchirà la cronaca politica italiana. E’ quella che potrebbe profilarsi tra la Lega e Fratelli d’Italia. Alleati, certo, ma punto di riferimento di una stessa area politica, di un elettorato molto simile. Fratelli d’Italia sta raggiungendo ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : centrodestra avanti in tutte le regioni italiane : Sondaggi elettorali Bidimedia: centrodestra avanti in tutte le regioni italiane Una Lega in netta crescita e un Pd e un Movimento 5 Stelle in forte calo. Questi in sintesi, i risultati degli ultimi Sondaggi elettorali Bidimedia realizzati tra il 18 e il 20 novembre. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio cresce dell’1,7 al 32,3% mentre democratici e pentastellati scendono rispettivamente al 18,6% (-0,9) e al 17,4% ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 25 novembre 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 novembre 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo di tracciare ...

Sondaggi elettorali Euromedia : Ghisleri “microtasse fanno male al PD” : Sondaggi elettorali Euromedia: Ghisleri “microtasse fanno male al PD” Il Partito Democratico nei Sondaggi elettorali può accusare su alcuni fattori: da una parte Matteo Renzi, dall’altra il fatto di essere nel governo, peraltro accanto al Movimento 5 Stelle, che ha sempre inviso reciprocamente. Ma secondo la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, al PD fanno più male le microtasse, che il leader di Italia Viva, ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega e Pd in crescita - giù Italia Viva : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Pd in crescita, giù Italia Viva Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 22 novembre confermano la Lega primo partito. Il Carroccio è in continua ascesa: rispetto alla precedente rilevazione, incassa un +0,3 salendo al 34,5%. Piccolo passo in avanti anche per il Pd (+0,1) che si attesta al 19,4%. Brutte notizie invece per Italia Viva. La creatura renziana stenta a ...

Ultimi Sondaggi politico elettorali - eclatante in Emilia Romagna secondo Swg - centrodestra in vantaggio di 8 - 5 punti - Lega primo partito al 32% : Un sondaggio clamoroso che fa sorridere tutto il centrodestra è stato reso noto dall’istituto Swg. secondo l’Ultimissimo sondaggio in Emilia Romagna sarebbe in netto vantaggio la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, sul governatore delle ragione Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio sarebbe di 8,5 punti. Un divario tra centrodestra e centrosinistra che sembrerebbe netto a poco più di due mese dalle elezioni. Un ...