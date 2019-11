Sky | Marani | “Napoli | a Liverpool qualcosa è cambiato”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 28 novembre 2019) Matteosi è espresso sul momento del Napoli dopo la trasferta in Inghilterra Il vicedirettore di Sky ha parlato del pareggio degli azzurri ad Anfield ai microfoni dell’emittente satellitare: “Aè successo. C’è stata un’opera di cucitura all’interno dell’ambiente Napoli nelle 24 ore che hanno preceduto la partita, quelle in cui gli azzurri sono stati a. Ancelotti e Giuntoli sono stati bravi a mediare e il risultato è figlio anche di questa mediazione. Il Napoli aveva bisogno di questa partita ed è arrivata un’ottima risposta. Aspetterei un attimo a dire che è tutto risolto però”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fortunato sul Napoli: ”I risultati guariscono le ferite. De Lurentiis deve essere più razionale” Graziani contro Sarri – “Da pazzi non far giocare Higuain, Dybala e ...

tuttonapoli : Sky, Marani: 'A Liverpool opera di cucitura di Ancelotti e Giuntoli, qualcosa è cambiato...' - jacques_jj6592 : RT @LuiGino50: #marani ingiusto! #morace ridicola #sky non obiettiva - sportli26181512 : Marani: 'Cellino su Balotelli, battuta riuscita male. SuperMario ora è al bivio' -