Sindaco Bussi | ministero inizi bonifica gara aggiudicata nel febbraio 2018 ma è tutto

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 28 novembre 2019) Pescara - "La nota delconferma ciò che già sapevamo, ma osserviamo con amarezza che adelilaveva aggiudicato laper lae oggi siamo a novembre del 2019 ed è ancorafermo". Così ildisul Tirino (Pescara), Salvatore La Gatta, commentando all'ANSA la nota deldell'Ambiente che ribadisce come Edison, in qualità di responsabile dell'inquinamento, sia tenuta a compiere le opere di messa in sicurezza edelle aree 2A e 2B della maxi discarica dei veleni di(Pescara). "Su questo fronte è competente soltanto ilche, in qualità di committente, entro 60 giorni avrebbe dovuto firmare il contratto con la dittaria - prosegue La Gatta - il sospetto è che il, essendo stato individuato il responsabile ...

venti4ore : Sindaco Bussi, ministero inizi bonifica - AnsaAbruzzo : Sindaco Bussi, ministero inizi bonifica - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Sindaco Bussi, ministero inizi bonifica -> -