SIMG | “Le malattie croniche costano 66 | 7 miliardi di euro ogni anno”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) Quasi 24 milioni di italiani (il 40% della popolazione) sono colpiti da almeno una malattia cronica (ipertensione, diabete, artrite, osteoporosi,cardiovascolari ecc…). Queste patologie assorbono circa l’80% dei costi sanitari complessivi, con uscite pari a 66,7dianno. Un dispendio enorme per il sistema sanitario, che deve trovare nella medicina del territorio gli strumenti per garantire la sostenibilità. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie () mette in campoLab, la prima Scuola di Medicina Pratica di proprietà di una società scientifica, dotata di un laboratorio permanente di medicina di simulazione, a disposizione dei soci e di tutta la medicina generale, con percorsi basati sull’apprendimento attivo. Per la prima volta, quest’anno,Lab è integrata nel Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e ...