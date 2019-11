Sicilia | ok al taglio dei vitalizi light e a tempo | durerà 5 anni E una leggina farà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Alla fine, anche lataglia i propri. Ma lo fa a modo suo, con una riduzione degli assegni progressiva, con riduzioni che oscillano tra il 9 e il 19 percento e con un termine: ilvarrà solo per cinque, poi tutto tornerà come prima. “Vergogna. E i consiglieri hanno aumentato pure le proprie pensioni”, hanno protestato in Aula gli esponenti del Movimento 5 stelle. Il riferimento è una norma a sospresa che estende all’intera indennità la cifra sulla quale calcolare la futura pensione. I tagli – In Assemblea regionalena è quindi arrivato il via libera alla proposta portata da una commissione creata ad hoc per studiare ildeie l’applicazione indella norma nazionale. Oggi gli assegni (quasi 200 per gli ex consiglieri, oltre 300 se si considerano anche le reversibilità) costano circa 18 milioni di euro. La proposta ...

