Scorpacciata di Football Americano su DAZN nel Thanksgiving Day NFL

Nel giorno del Ringraziamento una Scorpacciata di Football Americano su DAZN : La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta e con commento in italiano i 3 match NFL del giorno del Ringraziamento Appuntamento da non perdere su DAZN (ATTIVA ORA) quello in programma il 28 novembre con la NFL che, come da tradizione americana, celebra il Thanksgiving day con 3 match che promettono grande spettacolo. Non solo tacchino ripieno e patate dolci. Anche lo sport renderà unica la famosa ricorrenza a stelle e strisce che da ...