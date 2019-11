Sciopero nazionale venerdì 29 novembre | trasporti fermi da Nord a Sud | le fasce garantite

Lo Sciopero generale nazionale di venerdì 29 novembre : È stato organizzato per protestare contro la gestione dell'ex ILVA: non saranno interessati il trasporto aereo e i trasporti di Roma e Milano

Sciopero scuola 27 novembre : protesta nazionale del personale Ata - lezioni a rischio : Un nuovo Sciopero nel comparto scuola ci attenderà tra pochi giorni. Dopo le proteste andate in scena di recente, toccherà al personale A.T.A. incrociare le braccia su tutto il territorio nazionale. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di mercoledì 27 novembre. A proclamare l’agitazione sindacale è stata Feder. A.T.A., dopo il tentativo fallito di conciliazione dello scorso mese di settembre. Attraverso un comunicato ...

A.Mittal - Sciopero nazionale Usb il 29 : 15.00 L'Usb ha proclamato uno sciopero nazionale il 29 novembre con manifestazione nazionale a Taranto,"perché il ricatto che si vuole far ingoiare ai lavoratori dell'ex Ilva è lo stesso che usano contro tutti i lavoratori ogni giorno". In una nota,il sindacato parla di "ricatto del lavoro come già accaduto nelle Ferrovie, nelle Autostrade, nelle Tlc e come sta accadendo in Alitalia". Intanto oggi sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Novi ...

Sciopero nazionale benzinai : distributori chiusi il 6 e il 7 novembre : benzinai chiusi in tutta Italia nelle giornate del 6 e del 7 novembre. È stato confermato lo Sciopero nazionale che riguarderà la rete stradale, autostradale, i raccordi e le tangenziali. La protesta è rivolta contro il governo, per l'introduzione della fatturazione elettronica e per gli adempimenti fiscali. Sono previsti disagi per gli automobilisti. benzinai in Sciopero mercoledì e giovedì: sono previsti disagi per la viabilità Nelle giornate ...

Scuola - lezioni a rischio lunedì 11 novembre per lo Sciopero nazionale : “Intese non rispettate” : lunedì 11 novembre le lezioni nelle scuole italiane sono a rischio a causa dello sciopero nazionale indetto dai maggiori sindacati per protestare contro il decreto Scuola e l'accesso al concorsone per insegnanti: "Il Governo disattende gli impegni assunti, prima a Palazzo Chigi ad aprile e poi nell'accordo del primo ottobre con il ministro dell'Istruzione".Continua a leggere

Conad - Sciopero nazionale per Auchan e Sma : i sindacati chiedono chiarezza sulle condizioni della rete vendita : Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre uno sciopero nazionale che coinvolgerà 18mila lavoratori di Auchan e Sma. Le sigle chiedono a Conad, che le ha di recente acquistate, di fare chiarezza sulle sue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i ...

Il 6 e il 7 novembre ci sarà uno Sciopero nazionale dei benzinai : Dalle 6 di mattina del 6 novembre fino alle 6 di mattina dell’8 novembre ci sarà uno sciopero nazionale dei benzinai. Lo comunica una nota dei sindacati che hanno aderito, in cui è scritto che lo sciopero è rivolto «nei confronti

Lo Sciopero generale nazionale di oggi : Riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati, ma gli orari variano a seconda della città e del settore: tutte le informazioni città per città

Il 27 e il 28 ottobre Il Resto del Carlino - Il Giorno - Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net hanno proclamato uno Sciopero dei giornalisti : I comitati di redazione di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano.net hanno proclamato due giorni di sciopero nelle giornate di domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre a seguito della presentazione di un piano di riorganizzazione

Sciopero nazionale del 25 ottobre : trasporti a rischio in tutta Italia : Sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 25 ottobre. Le agitazioni sono state proclamate da varie associazioni sindacali tra le quali il Sindacato Generale di Base (SGB), la Confederazione Unitaria di Base (CUB), il Sindacato Intercategoriale (COBAS) e l’Unione Sindacale Italiana (USI-CIT). La manifestazione interesserà vari settori in ambito pubblico e privato, ma sicuramente le preoccupazioni maggiori dei cittadini saranno legate ...