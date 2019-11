Sci di fondo | Coppa del Mondo 2019 | Del Fabbro | Daprà e Graz guidano la NextGen

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Non ci saranno solo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sull’agenda dello sci diitaliano nella stagione didel-2020 che comincerà domani a Ruka, in Finlandia. C’è, infatti, un lato giovane della pattuglia azzurra che sta pian piano facendosi largo nel panorama internazionale. Andiamo a scoprire i principali possibili protagonisti del futuro in chiave tricolore. Dei nomi che, nei prossimi anni, potremmo leggere molto spesso nei titoli dei giornali e dei siti web, specializzati e non, quello che lascia maggiori speranze è senz’altro Luca Del. Campione deljunior a Lahti nella prima parte di quest’anno, nella 30 km a tecnica classica con mass start, è alla prima stagione da senior, e presenta una caratteristica che non si ritrova facilmente nella tradizione italiana: è più forte in tecnica classica che in tecnica libera. ...

