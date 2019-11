Sci di fondo | come vedere la Coppa del Mondo 2019-2020 in tv | appuntamenti su Eurosport e

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sta per ripartire ladeldi sci di, nella sua stagione, la trentanovesima della storia. I due titoli assoluti sono tutti dipinti con i colori della Norvegia, dal momento che sono finiti a Johannes Klaebo nel settore maschile e a Ingvild Flugstad Oestberg in quello femminile. Per la prima volta dal 2009, inoltre, due italiani (Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino) sono entrati nei primi dieci della classifica assoluta. Quest’anno si riparte da Ruka, con un weekend intensissimo, per terminare nel mese di marzo a Canmore, in Canada. In mezzo, il Tour de Ski tra dicembre e gennaio, il FIS Ski Tour nei Paesi scandinavi a febbraio e la novità dello Sprint Tour tra Quebec City e Minneapolis a metà marzo. Tra i tanti cambiamenti nel calendario, resta fissa la collocazione all’inizio di marzo della 50 km di Oslo Holmenkollen. Ladeldi ...

