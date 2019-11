Sci alpino | Federica Brignone preoccupata per il meteo di Killington | “temperature quasi

Sci alpino - rinviata ad oggi la prima prova cronometrata di discesa maschile a Lake Louise : la starting list : La prima prova cronometrata cancellata ieri dovrebbe essere svolta nella giornata di oggi, meteo permettendo Giovedì 28 novembre, con la prima prova della discesa maschile, dovrebbe prendere ufficialmente il via alle ore 20,15 la terza tappa della Coppa del mondo a Lake Louise. Il condizionale è d’obbligo dopo le avverse condizioni metereoligiche che hanno impedito agli atleti di scendere in pista già nella giornata di mercoledì come ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Killington è una gara molto sentita - in gigante spero di lottare per il podio” : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel fine settimana sarà impegnata a Killington, nel Vermont, dove sono in programma uno slalom gigante sabato 30 ed uno slalom speciale domenica 1: l’Italia sarà della partita nei due giorni con Marta Bassino, Federica Brignone, Irene Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Karoline Pichler, Laura Pirovano, Martina Peterlini e Lara della Mea. Il meteo però è stato finora ...

Escursionista Scivola per 400metri su neve ghiacciata - soccorso e recuperato dal soccorso alpino : Chieti - È scivolato per 400 metri sulla neve ghiacciata, poi una caduta di circa 20 metri fino ad arrestarsi in prossimità di un altro salto. È successo a un Escursionista 37enne di Napoli, che in compagnia di un amico stamane ha raggiunto il bivacco Fusco, sulla Majella. L’incidente è accaduto proprio mentre i due si apprestavano a scendere, a circa 2500 m s.l.m., poco dopo aver lasciato il bivacco. L’allarme, lanciato ...

Sci alpino - gli avversari di Dominik Paris per le Coppe del Mondo di discesa e superG. Beat Feuz la minaccia principale - ma non l’unica : Dominik Paris, in un inverno senza Olimpiadi e Mondiali, punterà sicuramente alla riconferma della Coppa del Mondo di superG vinta l’anno scorso e andrà alla caccia del trofeo che ancora gli manca, quello della discesa, specialità nella quale all’inizio della sua carriera tutti concordavano nel dire che avrebbe avuto le migliori soddisfazioni e la maggior costanza di rendimento. Ma gli avversari a Domme nel percorso di raggiungimento di questa ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : maltempo a Lake Louise - cancellata la prima prova di discesa maschile : cancellata la prima prova della discesa maschile di Cdm a Lake Louise: tutti in pista giovedì La prima prova cronometrata di discesa maschile prevista per mercoledì 27 novembre sulla pista Men’s Olympic di Lake Louise (Can) è stata cancellata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dell’impossibilità per l’elicottero di soccorso di volare. La giuria ha così deciso di rinviare a giovedì 28 novembre il primo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : cancellata per il maltempo la prima prova della discesa di Lake Louise : A causa del maltempo e dell’impossibilità di far alzare l’elicottero di soccorso è stata cancellata la prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo di Lake Louise che era in programma oggi. Restano comunque in calendario le due prove di domani e dopodomani e ricordiamo che è necessario disputarne almeno una affinché la discesa di sabato 30 possa andare in scena. L’Italia schiererà nelle prove, nella discesa e nel superG cinque atleti: ...

Sci alpino - l’Italia spera nell’ascesa di Emanuele Buzzi. La grande beffa di Wengen e un grave infortunio da mettere alle spalle : La gioia per il miglior risultato della carriera e subito dopo il dolore per un infortunio che mette fine all’intera stagione. E’ tutto quello che ha provato Emanuele Buzzi nell’incredibile 19 gennaio scorso. Era il giorno della discesa di Wengen, che vide il velocista altoatesino chiudere in un’ottima sesta posizione, prima di farsi male e di mettere fine alla sua stagione. Una felicità per quel piazzamento durata ...

Sci alpino - comincia il lungo week-end di Lake Louise : stasera la prima prova cronometrata maschile di discesa : La prima prova maschile di discesa apre la terza tappa di Cdm a Lake Louise: il programma di giornata La prima prova cronometrata di discesa maschile prevista per mercoledì 27 novembre alle ore 20.15, sancirà ufficialmente l’inizio della terza tappa della Coppa del mondo di sci alpino di scena a Lake Louise, in Canada. Ad aprire le danze sarà l’americano Bryce Bennett, seguito da Josef Ferstl e Mauro Caviezel. Dominik Paris, ...

Sci alpino - Marcel Hirscher : “Ho ricevuto minacce di morte dopo le vittorie nel 2012. Il drone di Madonna? Potevo morire” : Marcel Hirscher si è ritirato da pochi mesi e ha lasciato un vuoto importante nello sci alpino, l’austriaco ha vinto otto Coppe del Mondo generali e ha dominato l’ultimo decennio di questo sport vincendo ovunque e in tutte le maniere. Il 30enne ha scritto una biografia che è uscita nel suo Paese nella giornata di lunedì e alcuni capitoli stanno già facendo parlare di loro. Hirscher ha raccontato di avere ricevuto minacce di morte ...

Sci alpino - Dominik Paris e l’ultimo ostacolo da risolvere : entrare in forma sin da inizio stagione : Dominik Paris nella sua carriera ormai più che decennale in Coppa del Mondo ha ottenuto grandissimi risultati, ma curiosamente quasi tutti li ha concentrati nel periodo postnatalizio. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo ha infatti conquistato 32 podi in Coppa, 34 con l’oro e l’argento conquistati in carriera ai Mondiali, ma prima di Natale ne ha ottenuti solo sette. Per non parlare delle vittorie: 17 totali, compreso l’oro iridato in superG ...

Sci alpino in tv - quando e dove si gareggia nel fine settimana? Date - programma - orari e tv : il calendario a Lake Louise e Killington : Inizia oggi con la prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino, tradizionale appuntamento a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre. Nel prossimo weekend, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre il gigante e lo slalom femminili di Killington, località statunitense del Vermont che per il quarto anno consecutivo ospita gare tecniche del Circo Rosa, e la discesa ...

Sci alpino - Christoph Innerhofer ci riprova dopo un grave infortunio. Una carriera ancora lunga - con il sogno Milano-Cortina 2026 : Era il 22 marzo di quest’anno. Christof Innerhofer stava disputando il supergigante dei Campionati Assoluti di sci alpino di Cortina. In un solo istante tutto è andato in fumo. Caduta, ginocchio sinistro che fa crack assieme ai legamenti, e sensazione che, ad oltre 34 anni, tutto questo possa tramutarsi in uno stop definitivo. Invece, ben conoscendo il carattere del fuoriclasse di Gais. appena conclusa l’operazione all’arto ...

Sci alpino - i velocisti azzurri sbarcano a Lake Louise : tutto pronto per la prima discesa maschile di CdM : Paris e compagni impegnati nel primo weekend della velocità maschile a Lake Louise, si comincia mercoledì con le prime prove cronometrate Sono giunti a Lake Louise i cinque velocisti che da mercoledì 27 novembre prenderanno parte alla prima delle tre prove cronometrate in vista della discesa maschile sulla Men’s Olympic di sabato 30 novembre (partenza alle ore 20.15 italiane diretta tv Raisport ed Eurosport), seguita domenica 1 ...