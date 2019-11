Scatta il Black Friday di Gearbest | e come sempre le offerte sono strabilianti

Anche nei supermercati Scatta l’ora del Black Friday : Black Friday (Getty Images) Entra nel vivo la settimana del Black Friday 2019, e in tutti i settori si moltiplicano offerte e promozioni che culmineranno nelle ventiquattrore di venerdì 29 novembre. Anche i più classici supermercati virano su sconti e promozioni su prodotti alimentari e non solo. Infatti, per chi fosse a caccia di elettrodomestici e tecnologia arrivano Anche le offerte dei reparti di elettronica a fare concorrenza ai più noti ...

Scatta il 25 novembre il Black Friday 2019 di Wind con mega sconti per Huawei e Samsung Galaxy : Giungono in queste ore alcune informazioni davvero interessanti per quanto riguarda il Black Friday 2019 di Wind, considerando il fatto chela compagnia telefonica consentirà nei prossimi giorni di acquistare device Huawei e Samsung Galaxy a prezzi più bassi. Cerchiamo di analizzare più da vicino la questione, a distanza di 24 ore dalle prime informazioni disponibili sulla campagna MediaWorld, come avrete notato dal nostro articolo di ...