Sardine | Salvini | ‘Fazio canta ‘cagnolini che mangiano gattini’? Coi milioni che

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Fazio canta 'cagnolini che mangiano gattini che mangiano Sardine'? Ti credo che canta… con tutti i milioni di euro che guadagna". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4 dopo una clip in cui Fabio Fazio canta sulla falsa riga di Angelo Branduardi un testo attualizzato sul tema Sardine.

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Io adoro la partecipazione. Evviva chi canta 'Bella Ciao', 'Romagna mia' o De Andrè ma io la vedo in modo diverso, io non vado in piazza contro qualcuno, queste piazze invece sono contro Salvini e la Lega". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.

Migliaia di persone hanno riempito piazza De Ferrari, a Genova. Il primo appuntamento ligure delle Sardine è stato organizzato, a differenza delle altre città, nonostante Matteo Salvini non fosse presente nel capoluogo. L'obiettivo dei leader del movimento, stando alle adesioni su Facebook, era fissato a 5mila presenze. Domani, in città, anche il presidio ambientalista dei Fridays for future.

Sardine - Emanuele Dessì : il grillino dialoga con gli anti-Salvini per indebolire Di Maio : Emanuele Dessì, senatore grillino, si afferma sempre più come il capofila dei ribelli contro la leadership di Luigi Di Maio, confermata - circa - nei giorni scorsi dal garante del Movimento, Beppe Grillo. Dopo la consultazione su Rousseau, che ha sconfessato la linea dei vertici sulle prossime elezi

Il fenomeno delle Sardine prevede il pienone per l'appuntamento fissato per sabato 30 novembre 2019 alle ore 19 in piazza del Gesù a Napoli. L'attesa arricchisce il paniere delle Sardine, sembra infatti, che l'evento atteso per sabato conta sulla presenza di circa seimila Sardine napoletane. Antonella Cerciello, professoressa di Educazione fisica chiarisce che le Sardine rappresentano un "fenomeno", ben distino da un "movimento". Nate con il

Sardine - la data dello "sbarco in politica" : in piazza San Giovanni a Roma - "100mila contro Salvini" : Il grande salto definitivo delle Sardine in politica avverrà alle 15 del 14 dicembre. Appuntamento in piazza San Giovanni a Roma, luogo-simbolo per tutte le grandi manifestazioni partitiche, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino all'ultimo comizio di Matteo Salvini che ha riunito il centrodestra a trazi

"Qui in Romagna si vive benissimo, c'è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente". I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia "liberare la loro regione". E si chiedono: "Ma da cosa?". Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura

Pescate, ripescate, allevate, destinate all'estinzione e amenità varie. Il dibattito attorno al cosiddetto movimento sociale e politico delle "sardine" è un chiaro esempio di confusione concettuale riguardo alla Politica. Ascari a favore e detrattori di professione hanno giocato il piccolo ruolo di piccoli borghesi al calduccio delle tastiere e della pavida analisi superficiale. Amare le sardine (con o senza burro

"La pagina '6000 Sardine' è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa (24 novembre, ore 21)". Inizia così il post di protesta delle Sardine che sulla loro pagina Facebook denunciano il blocco della pagina, confermato anche da Mattia Sartori, portavoce dei quattro ragazzi di Bologna. "In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di

Il confronto dialettico tra Lilli Gruber (conduttrice di Otto e Mezzo) e Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità) è stato piuttosto serrato nel corso del programma di approfondimento di La7. Il dibattito non è mai stato "urlato", ma indubbiamente il botta e risposta si è fatto più aspro nel momento in cui ci si è soffermati sulle Sardine. Tra gli ospiti presenti in studio c'era anche Matilde Sparacino, attivista fiorentina del nuovo

E' diventato in pochissimi giorni famosissimo. Dopo che in piazza a Bologna ha radunato 10 mila persone e ha dato vita al tanto chiaccherato movimento delle sardine. Stiamo parlando di Matteo Santori che con tre amici è riuscito a radunare in pochissime ore 10 mila persone e dare vita a un movimento che sta prendendo piede in tutt'Italia. Mattia Santori è stato intervistato nel pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata conduttrice del

Continua il tour elettorale di Matteo Salvini. Il leader della Lega oggi era Rimini per inaugurare una nuova sede del partito. L'ex ministro dell'Interno ha anche fatto tappa al Cosmosenior, il meeting dedicato alla terza età organizzato da Federanziani. Qui è stato accolto con un abbraccio da Lino Banfi, ma è stato anche contestato da un gruppetto di associati. Nella vicina piazza Cavour, invece, le sardine hanno continuato la loro protesta

Il leader della Lega ha pubblicato l'immagine di una frittura con un evidente riferimento al movimento che da giorni manifesta nelle piazze italiane in opposizione all'ex vicepremier. "Io giro l'Italia costruendo, portando idee. Qualcun altro è solo contro", ha detto poi da Rimini.