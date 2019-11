Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) “Carissime, l’onda che abbiamo generato è nella sua fase più potente. A partire da oggi e per tutto il weekend scenderanno in piazza 21 città. Con una sardina in mano e il sorriso sulle labbra”. Così lesulla loro pagina Facebook hanno annunciato in quali città, dal Nord al Sud Italia, saranno presenti in questo weekend: “Da Taranto a, dall’Isola della Maddalena alle roccaforti leghiste del Nord, da Napoli a. Sono piazze spontanee, una bocca che aspettava di essere interpellata per poter gridare. È ora che tutti facciano una scelta. Perché il tempo di stare a guardare è finito”, si legge ancora su 6000. Giovedì sera si parte con Genova,e Piacenza, mentre venerdì sarà il turno di Mantova. L’attesa più alta è pere Livorno, in piazza sabato, dove si assapora già il clima pre-elettorale in vista delle ...

Romana40 : RT @fattoquotidiano: Sardine, da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano: fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di st… - Noovyis : (Sardine, da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano: fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo d… - erregi69 : Sardine, da Verona a Firenze fino a Ferrara e Milano: fino a domenica chiamate a raccolta in 21 città. “Il tempo di… -