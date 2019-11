Sardine a Genova | ottomila persone in piazza De Ferrari | «Basta con le politiche di odio

A Genova oltre 8 mila Sardine in piazza sulle note di De Andrè : oltre 8 mila persone, sulle note di "Creuza de ma" di Fabrizio De Andrè, sono scese in piazza questa sera a Genova rispondendo all'appello lanciato dal movimento delle sardine. "Voi non avete fermato il vento, gli avete solo fatto perdere tempo", hanno detto gli organizzatori del presidio dal palco improvvisato sulla scalinata di Palazzo Ducale, citando una strofa della "Canzone del maggio" del famoso cantautore genovese. Alle 18, ora di ...

Genova - 8.000 Sardine in piazza per dire no all'odio : "Bella Ciao", le canzoni di De Andrè, nessuna bandiera e tantissimi pesci di cartone colorato contro il populismo e il sovranismo perchè la città "è solo antifascista"

Genova - le Sardine riempiono piazza De Ferrari (senza Salvini in città) e cantano De André : Migliaia di persone hanno riempito piazza De Ferrari, a Genova. Il primo appuntamento ligure delle Sardine è stato organizzato, a differenza delle altre città, nonostante Matteo Salvini non fosse presente nel capoluogo. L’obiettivo dei leader del movimento, stando alle adesioni su Facebook, era fissato a 5mila presenze. Domani, in città, anche il presidio ambientalista dei Fridays for future. L'articolo Genova, le Sardine riempiono piazza ...