Salvini | Raggi filma il leader della Lega mentre fa una diretta Facebook | “Si ritrova a

Raggi : Salvini parli da solo - basta con le chiacchiere : Roma – “Matteo Salvini, basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo… #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, postando un video che ritrae il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la diretta Facebook ...

Salvini : Raggi è peste - prima va via meglio sarà per Roma : Roma – “La Raggi e’ una peste, prima se ne va e’ meglio e’ per Roma”. Lo dice Matteo Salvini, incontrando gli ambulanti che stanno manifestando in piazza Montecitorio. L'articolo Salvini: Raggi è peste, prima va via meglio sarà per Roma proviene da RomaDailyNews.

Salvini : Raggi e Zingaretti sono degli incapaci - oggi sarò a Civitavecchia : Roma – “oggi pomeriggio saro’ a Civitavecchia” dove sono “indignati per l’incapacita’ del sindaco Raggi e del governatore Zingaretti”, che come risolvono il problema dei rifiuti nella Capitale? “Li mandano a Civitavecchia. Roma non puo’ essere “governata da due incapaci, Raggi e Zingaretti, che sommano la loro incapacita’” e trovano la soluzione “nel riempire di ...

Roma : Salvini - 'Raggi e Zingaretti a casa - 28 ottobre inizia conto rovescia' : Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Ennesimo litigio fra Raggi e Zingaretti, due incapaci che stanno seppellendo Roma di rifiuti. È una vergogna, la Lega è pronta a mandarli a casa: giovedì 28 ottobre comincia il conto alla rovescia”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Ex Ilva - Salvini : “Se saltano posti di lavoro - governo si dimetta. Pd - M5s - Leu e Iv abbiano il coraggio di andare a Taranto stasera” : “Abbiamo un governo di incapaci. Se saltano i posti di lavoro, devono dimettersi“. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme a Claudio Durigon e Massimiliano Romeo ha commentato la notizia secondo cui la multinazionale ArcelorMittal sarebbe pronta ad abbandonare il sito produttivo siderurgico di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Salvini: “Se saltano posti di lavoro, governo si ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 ottobre 2019 : Porta a Porta record con Renzi vs Salvini - raggiunti oltre 40.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 15 ottobre 2019: Porta a Porta primo trend con Matteo vs Matteo Numeri da capogiro per Porta a Porta in occasione del primo confronto televisivo della storia tra Salvini e Renzi. ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio su Luca Sacchi : “Salvini parla di tagli a sicurezza? Spudorato - Raggi gli chiese più agenti in strada” : “Di sicurezza a Roma avrebbe dovuto occuparsi Salvini fino a un mese e mezzo fa e la sindaca Raggi ha chiesto più volte un aumento delle forze dell’ordine che non è mai arrivato”. Nel suo intervento settimanale durante la puntata di Accordi&Disaccordi, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio entra nella polemica tra l’ex ministro ...

Salvini ha individuato nella Raggi il punto debole dei rossogialli : Roma. Nell’odore acre della monnezza capitolina, una mostrificazione meridionale, risuona dissonante l’accento milanesissimo di Matteo Salvini. “Òcio ai camion”, intima con gran gesto di mano l’ex ministro al capannello di giornalisti e sostenitori che lo ha seguito ieri mattina sin fuori dal grande

Bitonci : Raggi delusione - romani hanno voglia di cambiamento e Salvini sempre in mezzo a gente : Roma – “Roma? Raggi grande delusione, la gente ha voglia di cambiamento e la Lega punta a vincere le prossime elezioni comunali. Salvini è sempre in mezzo alla gente, da ministro dell’Interno ha fatto molto di più stando tra la gente che al Viminale perché è così che sono nati i decreti sicurezza. Lamorgese starà tutto il giorno a girare le carte al Viminale, non fa un’intervista, non va in mezzo alla gente a capire che ...

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi e punta su Roma : Il leader della Lega sceglie i suoi avversari: da una parte c’è Matteo Renzi e dall’altra la sindaca di Roma: la campagna elettorale è già cominciata. Leggi

Roma : Salvini - ‘rivoluzionario se Zingaretti-Raggi si mettessero d’accordo per togliere rifiuti’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Sentivo Nicola Zingaretti che parlava di piantare alberi. Se Zingaretti e il sindaco di Roma, Virginia Raggi si mettessero d’accordo per togliere la monnezza da Roma sarebbe già una cosa rivoluzionaria”. Così il leader della Lega Matteo Salvini su La7 a ‘Non è l’arena’.”E’ difficile trovare a Roma uno spazio per piantere alberi perché fra buche, monnezze e i topi ...

?Raggi : «Salvini - dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone» : Ospite di Francesca Fialdini da Da Noi...a Ruota Libera, su Raiuno, Virginia Raggi replica alle accuse di Matteo Salvini, che chiede le sue dimissioni: «Salvini, dimettiti tu. Ma poi da cosa?...

Raggi : “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato - ha solo cambiato poltrone” : Virginia Raggi, ospite di Francesca Fialdini da Da Noi… a Ruota Libera, su Rai1, risponde così alle accuse di Matteo Salvini, che vorrebbe le sue dimissioni: “Salvini, Dimettiti tu. Ma poi da cosa? In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone”. Video Rai L'articolo Raggi: “Salvini? Dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone” proviene da Il Fatto Quotidiano.