Salute e igiene orale | il 40% dei bimbi fino a 12 anni ha i denti cariati

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) In Italia oltre il 40% dei bambiniai 12presenta carie dentali. “Si tratta dida latte principalmente, in particolare i molaretti da latte che hanno una superficie masticante come un molare e dei solchi che, se non protetti da una buona, rischiano di cariarsi“. Lo fa sapere Cesare Luzi, presidente dell’Associazione specialisti italiani ortodonzia (Asio), intervistato dalla Dire in occasione del congresso nazionale ‘Teamwork in orthodontics’, da oggi a sabato a Bologna. “A 6si iniziano a vedere anche i primi molari permanenti, che sono l’altra zona fortemente a rischio. Quando il paziente non spazzola bene o ha una predisposizione genetica – magari in famiglia qualcuno ha avuto diverse carie in passato – in molti dei nostri studi interveniamo suipermanenti, sui primi molari, con delle resine ...

