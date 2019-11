Roma | uccise la compagna con un peso da palestra | pena dimezzata in appello perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Francesco Carrieri, il direttore di bancano che il 1 maggio 2017la sua, era parzialmente incapace d’intendere e volere e per questo i giudici della Corte d’dihanno dimezzato lastabilita in primo grado. L’uomo era stato condannato a 30 anniritenuto capace di intendere e volere. Ora dovrà scontarne 16 anni se il verdetto dovesse essere confermato in Cassazione. I magistrati hanno anche disposto un ricovero di almeno tre anni in una struttura sanitaria di accoglienza per condannati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Secondo l’accusa Carrierila donna nella sua casa di via del Babuino, nel centro storico di, colpendola con unda. Confessò l’omicidio subito dopo l’arresto: “Quella sera eravamo rientrati da un weekend fuori – aveva raccontato agli ...

