Roma | smantellata organizzazione che riforniva di droga la Capitale | 51 arresti | tra cui

(Di giovedì 28 novembre 2019) Un’capace di rifornire tuttadiche si serviva di un gruppo di picchiatori per recuperare i soldi di chi non pagava. L’ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un’indagine coordinata dalla Procura diche ha portato all’arresto di 51 persone tra il Lazio, la Calabria e la Sicilia. Secondo quanto è emerso dalle indagini, l’di narcotrafficanti “inondava” dila maggior parte delle piazze di spaccio in diversi quartieri della, servendosi poi di un gruppo di soggetti che aveva un compito specifico: recuperare i crediti dovuti per l’acquisto della. Compito che gli arrestati mettevano in pratica con una serie di estorsioni, pestaggi e violenze. Dei 51 provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di, cinquanta sono misure cautelari in carcere ...

