Roma : Salvini - ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Chi vedrei come nuovo sindaco di Roma? Con una battuta dico che anche uno estratto a caso dall’elenco telefonico farebbe meglio della Raggi…”. Lo dice Matteo Salvini a Diritto e Rovescio su Rete4. L'articolo Roma: Salvini, ‘sindaco? chiunque meglio della Raggi…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Emilia Romagna - Bonaccini su La7 : “Posizione M5s? Regalo a Salvini. Non fanno una scelta - ma io sono sempre disponibile” : “La posizione del M5s per le elezioni regionali in Emilia Romagna? E’ in parte un Regalo a Salvini, perché comunque col turno secco, alla fine, chi avrà avuto un voto in più vincerà. Non c’è il secondo tempo. E’ evidente che così i 5 Stelle non fanno una scelta e rischiano di rimanere schiacciati nella competizione tra due poli“. sono le parole del presidente uscente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ...

Paolo Mieli sul voto in Emilia Romagna : "Se Pd e M5s perdono sono finiti. Salvini? Ha un vantaggio" : Paolo Mieli ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, spiega che in qualsiasi modo si concludano le elezioni regionali in Emilia Romagna, Matteo Salvini cadrà in piedi. Il leader della Lega "è in un momento di sosta, si è riavuto dalla crisi di agosto e ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri

Giorgia Meloni sindaco di Roma - doccia gelata per Salvini : "Dove mi candido lo decidiamo io e FdI" : Candidata sindaco a Roma da Matteo Salvini per toglierla dalla scena nazionale? Il Foglio provoca Giorgia Meloni e la leader di FdI replica così, gelida: "Non sono una persona che si fa candidare da altri. Dove vado io lo decideranno gli italiani, il mio partito e io stessa". Dopo la rottura dell'al

Salvini : Raggi è peste - prima va via meglio sarà per Roma : Roma – “La Raggi e’ una peste, prima se ne va e’ meglio e’ per Roma”. Lo dice Matteo Salvini, incontrando gli ambulanti che stanno manifestando in piazza Montecitorio. L'articolo Salvini: Raggi è peste, prima va via meglio sarà per Roma proviene da RomaDailyNews.

Migranti - i giudici del tribunale dei ministri di Roma scagionano Matteo Salvini : “Le navi delle ong sbarchino nel loro Paese” : “Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio”. Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per aver negato lo sbarco ai 65 Migranti che si trovavano a bordo della nave tedesca Alan Kurdi, della Ong Sea Eye, ...

Matteo Salvini : "Pronto a sedermi in strada per bloccare i camion di monnezza da Roma a Civitavecchia" : “Come mio dovere di cittadino e di ex amministratore locale ho messo a disposizione due ore del mio tempo per venire qui a denunciare la pericolosità sociale di Zingaretti e Raggi, 50% e 50%”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Civitavecchia, attaccando la decisione che i rifiuti della Capitale finiscano nella discarica della città portuale laziale.“Contesto l’idea che ...

Salvini : 5 anni per risolvere problema rifiuti Roma e Lazio : Civitavecchia (Rm) – Serviranno cinque anni per risolvere il problema dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Parola di Matteo Salvini. Il leader della Lega, parlando a Civitavecchia, ha detto: “Non risolveremo il problema in 5 giorni, lo risolveremo in almeno 5 anni. Ci vuole serieta’, non chiedo il voto alla Lega perche’ in una settimana risolveremo i problemi di Roma e del Lazio. Ci vorranno 5 anni”. La scelta della Lega ...

Salvini : al fianco cittadini Civitavecchia - pronto a sedermi in strada per bloccare immondizia Roma : Civitavecchia (Rm) – “Io sono al fianco dei cittadini di Civitavecchia e da cittadino, se mi chiameranno, sono pronto a sedermi in mezzo alla strada per bloccare questi camion che rappresentano una profonda ingiustizia sociale”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a piazza Fratti a Civitavecchia, dopo l’ordinanza del sindaco della Citta’ Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, che ha ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno più di un sospetto - Grillo e Zingaretti hanno chiuso un accordo per la nomina a Presidente della Repubblica di Romano Prodi : Giorgia Meloni non ha perso tempo e dopo l’incontro di Grillo a Roma con l’ambasciatore cinese ha chiesto lumi. In particolare la leader di Fratelli d’Italia vorrebbe sapere che tipo di relazione politica c’è tra il M5S e il governo cinese. Giorgia Meloni si chiede: “Cosa è andato a fare Beppe Grillo in Cina? Deve riferire subito in Parlamento. Gli italiani devono sapere”. Secondo molti osservatori Grillo sta sempre più ...

Luca Telese da Lilli Gruber a Otto e Mezzo : “Salvini si veste come Bertinotti per prendere i voti in Emilia Romagna” : Matteo Salvini sta concentrando tutte le sue forze sull’Emilia Romagna, regione dove si voterà il prossimo 26 gennaio. Il Leader della Lega sta cercando di portare sempre più consensi dalla parte del centrodestra e in particolare alla Lega per poter mettere in crisi il governo giallofucsia. Matteo Salvini sa che un’eventuale vittoria in Emilia della candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni determinerebbe un terremoto politico nella ...

Sardine - la data dello "sbarco in politica" : in piazza San Giovanni a Roma - "100mila contro Salvini" : Il grande salto definitivo delle Sardine in politica avverrà alle 15 del 14 dicembre. Appuntamento in piazza San Giovanni a Roma, luogo-simbolo per tutte le grandi manifestazioni partitiche, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino all'ultimo comizio di Matteo Salvini che ha riunito il centrodestra a trazi

Rimini - 7mila Sardine rispondono alla piazza di Salvini : sfida sulle note di “Romagna mia”. Il videoracconto : “Qui in Romagna si vive benissimo, c’è il clima, il mare e il nostro carattere aperto e accogliente”. I romagnoli che la domenica mattina passeggiano sulla spiaggia di Rimini sfidando il vento e la pioggia. Non gli sembra vero che qualcuno come il leader leghista voglia “liberare la loro regione”. E si chiedono: “Ma da cosa?”. Per provare a rispondere alla domanda, bisogna spostarsi dal mare al centro città dove nel pomeriggio la Lega inaugura ...