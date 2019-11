Roma | operazione Grande Raccordo Criminale | coinvolta criminalità sportiva | politica e

Roma - spunta nome Diabolik tra indagati in maxi operazione antidroga : C'è anche Fabrizio Piscitelli tra i nomi iscritti nell'indagine denominata 'Grande raccordo criminale' che ha portato a 51 arresti tra Lazio, Calabria e Sicilia. L'ex ultras della Lazio, noto come Diabolik, è stato ucciso il 7 agosto scorso a Roma: sarebbe stato a capo dell'organizzazione di narcotrafficanti in grado di rifornire di droga tutte le piazze di spaccio della Capitale. (Lapresse) Redazione ?

Inondavano Roma di droga : operazione "Grande raccordo criminale" della Gdf - 51 arresti in diverse regioni : Un’organizzazione capace di inondare Roma di droga, della quale faceva parte anche una ‘batteria’ di picchiatori utilizzata per recuperare i soldi da chi non pagava.L’ha sgominata la Guardia di Finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Roma che ha portato all’emissione di 51 misure cautelari da parte del Gip. All’operazione, denominata “Grande raccordo Criminale”, ...

Roma : operazione antidroga - 20 persone arrestate : Roma - operazione antidroga da parte dei carabinieri di Tor Bella Monaca, che hanno arrestato 20 persone. In 15 sono finiti agli arresti in carcere, i restanti 5 ai domiciliari, tra cui tre donne. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati farebbero parte di un’organizzazione dedita al traffico di cocaina. Il gruppo operava prevalentemente tra le palazzine di via dell'Archeologia, per un giro d’affari di circa 200mila euro ...

