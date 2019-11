Roma | oggi 28 novembre la lezione di Christian Greco | direttore del Museo Egizio di Torino

Pelonzi : oggi per futuro Roma cogliamo appuntamento con la storia : Roma – “oggi intraprendiamo un percorso chiaro, con l’idea che disegni il futuro giuridico della Capitale e che abbia anche un termine chiaro che per noi deve essere il 31 dicembre 2020. Se oggi si fa questo cogliamo un appuntamento con la storia, un appuntamento fondamentale non per le forze politiche che siedono in Aula, ma per la citta’ tutta e che supera tutti noi”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in ...

Papa - finita visita in Asia.Oggi a Roma : 04.19 E' terminata la visita di Papa Francesco in Asia. Il Pontefice è a bordo dell'aereo che da Tokyo lo porterà a Roma. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto intorno alle 17.15 ora italiana.

Un giorno di pioggia a New York - Woody Allen ritorna alle origini. Il suo film è una poesia Romantica : Si muove qualunque cosa sopra e sotto la battente pioggia newYorkese: una coppia di giovani innamorati travolta dagli eventi, il cielo indeciso su quale colore assumere, e la città, quella metropoli antica e sempre nuova senza la quale non esisterebbe Woody allen. Che per fortuna esiste, e ci ha regalato una commedia dal tocco inconfondibile. A Rainy Day in New York – Un giorno di pioggia a New York è tutto questo, ed è tanto. Rischiavamo ...

Oggi a Roma incontro Grillo-Di Maio : 1.42 Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, incontrerà Oggi a Roma il capo politico Luigi Di Maio. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Di Maio, impegnato in un tour in Sicilia, rientrerà questa mattina nella capitale per poi tornare, alle 13, a Ispica dove è previsto un sopralluogo nelle aree alluvionate.

Elezioni Emilia Romagna - tutte le regionali dal 1995 a oggi : Elezioni Emilia Romagna, tutte le regionali dal 1995 a oggi L’Emilia Romagna non è mai stata come ora al centro del dibattito politico e mediatico come ora. Data di default alla sinistra dal 1945 in poi, è sempre stata definita la regione rossa per definizione assieme alla Toscana. Non si sono mai sprecate molte parole, articoli, editoriali su ciò che avveniva tra Piacenza e Rimini, sapendo che punto in più punto in meno la ...

Il titolo Roma continua a volare in borsa : oggi è a +13 - 75% : Non si ferma la crescita del titolo della Roma in borsa, dopo che ieri il club giallorosso aveva confermato le trattative con Dan Friedkin come potenziale investitore ad entrare nell’azionariato della società. Come riporta Calcio e Finanza infatti Dopo il +16,6% di ieri, infatti, il titolo giallorosso è ripartito forte anche oggi, facendo segnare un +13,75% alle 10.30: le azioni hanno raggiunto un valore pari a 0,670 euro per azione, con volumi ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Roma : 20 arresti per corruzione appalti - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Roma, 20 arresti tra imprenditori e dipendenti pubblici per corruzione in appalti, 21 novembre 2019,

Accadde oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Silvia Romano - cresce la preoccupazione - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, giovedì 21 novembre 2019: rapimento Silvia Romano, cresce la preoccupazione per la sorte della volontaria

Alessandra Ghisleri - sondaggio sull'Emilia Romagna : "Borgonzoni-Bonaccini - oggi è pareggio. Eppure..." : Secondo l'ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Emilia Romagna, spiega Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, "la partita è molto aperta", visto che i due candidati, il governatore uscente del Pd Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni "sono sostanzia

Cara Silvia Romano - oggi l’Italia si ricorderà di te. E poi chissà : Cara Silvia, oggi, 20 novembre 2019, l’Italia si ricorderà di te. Fiumi d’inchiostro e poi chissà. Al di là di qualche ostinato collega, questo anno poco si è saputo e scritto di te. Forse il silenzio aiuta le indagini? Forse. O forse favorisce l’oblio e con esso i rapitori. Dicono tu sia in Somalia, ora. In mano a estremisti vicini agli shebaab. È di oggi la notizia del mandato d’arresto da parte delle autorità somale contro una ventina di ...

Silvia Romano - oggi 20 novembre è trascorso un anno dal suo rapimento in Kenya : Il 20 novembre 2018, la cooperante milanese, Silvia Romano, fu rapita mentre svolgeva attività umanitaria a Chakama, un villaggio distante 80 chilometri da Malindi, in Kenya. oggi è trascorso esattamente un anno da quel triste giorno. Da quanto emerge dagli ultimi sviluppi dell'indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del Ros, la cooperante sarebbe stata trasferita in Somalia e sequestrata da un gruppo di jihadisti di ...

Alloggio dell’ex ministro Trenta - fascicolo «conoscitivo» dei pm di Roma : Il fascicolo è un atto dovuto in quanto è giunta all’attenzione della Procura un esposto del sindacato firmato dal segretario generale del sindacato Luca Marco Comellini

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...