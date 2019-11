Roma | il 27 novembre si è ricordata l' esplosione di una palazzina a via Ventotene del 2001

Roma : oggi 28 novembre la lezione di Christian Greco - direttore del Museo Egizio di Torino : È dedicata alle professioni della cultura alle prese con la rivoluzione tecnologica la lectio magistralis che il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, proporrà il 28 novembre a Roma presso la sede dell’ICRCPAL (Istituto per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) di via Milano 76, dalle ore 10:30. Una lezione aperta, rivolta in particolare agli allievi della International School of Cultural ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 28 novembre : Meteo Roma: previsioni per giovedì 28 novembre Tempo instabile nella mattinata con deboli piogge sparse; generale miglioramento nelle ore pomeridiane anche se con molte nubi. Nuvolosità irregolare anche in serata e in nottata ma con tempo sempre asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +16°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 28 novembre Piogge e pioviggini nella mattinata su gran parte del territorio, generalmente più asciutto solo sulle ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 27 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 27 novembre Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio si attendono piogge sparse che tenderanno a diventare sempre più intense nelle ore serali. Fenomeni in esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +18°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 27 novembre Locali acquazzoni al mattino sui settori di confine con la Campania, tempo asciutto ...

Previsioni astrologiche 28 novembre : Toro Romantico - Capricorno concentrato : Giovedì 28 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno, Venere e Plutone nel segno del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno sui gradi del Sagittario. Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione con Urano che proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà a transitare in Cancro come Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Capricorno, meno rosee per Pesci ed Ariete. Umore ...

Istanbul Basaksehir-Roma - Europa League : su Sky giovedì 28 novembre alle 18 : 55 : La Roma, dopo la convincente vittoria nel campionato di Serie A, tornerà in campo giovedì 28 novembre per affrontare l’Istanbul Basaksehir in Europa League. Si tratterà della 5ª giornata della fase a gironi, con i giallorossi impegnati sul difficile campo del Fatih Terim Stadyumu di Istanbul alle ore 18:55. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Stavolta non la si potrà vedere in chiaro su TV8, dove in serata ci sarà l'appuntamento con ...

Meditazione : 30 novembre-1 dicembre a Roma il 16° Congresso nazionale S.I.C.O. : Sbarca a Roma uno dei congressi più noti del settore a livello nazionale: la 16^ conferenza sul counseling organizzata dalla S.I.Co. Società italiana di Counseling. Due giornate di incontri e laboratori dedicati alla conoscenza di sé e al funzionamento dell’essere umano, allo scopo di trovare percorsi per migliorare se stessi. Dal 30 novembre al 1 dicembre 2019, studiosi del mondo del counseling ma anche scrittori, psichiatri, psicologi, ...

27-28 novembre a Roma stati generali incontinenza - presente anche Aifi : Roma – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione Piemonte. Avviare un ...

Il 27 novembre a Roma convegno sulla green economy : sarà presentato il rapporto “Gli italiani - il solare e la green economy” : Si terrà a Roma, mercoledì 27 novembre 2019, ore 9.30, presso l’Auditorium MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4A), il convegno dal titolo “La transizione energetica e la riconversione ecologica per un green New Deal” nel corso del quale verranno divulgati i dati del XVII rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”. L’evento è promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi con la Main Partnership ...

Festival del cinema turco - dal 22 al 24 novembre a Roma si svolge la prima edizione : La prima edizione del Festival del cinema turco si terrà a Roma dal 22 al 24 novembre. Verranno proiettati otto lungometraggi, scelti fra i film premiati del cinema turco moderno. Il Festival si terrà alla Casa del cinema di Villa Borghese, grazie al centro Culturale turco, ossia l’Istituto Yunus Emre, con l’appoggio della sezione Direzione del cinema del ministero della Cultura e del turismo della Turchia....Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim'ora - Roma : 20 arresti per corruzione appalti - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Roma, 20 arresti tra imprenditori e dipendenti pubblici per corruzione in appalti, 21 novembre 2019,

Meteo Roma : previsioni per venerdì 22 novembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 22 novembre Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata con tempo asciutto; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 22 novembre Locali piogge al mattino sulla costa, tempo stabile altrove anche se con molte nubi diffuse; al pomeriggio i fenomeni interesseranno gran parte del territorio, ...

Accadde oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Silvia Romano - cresce la preoccupazione - 21 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, giovedì 21 novembre 2019: rapimento Silvia Romano, cresce la preoccupazione per la sorte della volontaria

Campidoglio : dal 21 al 27 novembre eventi di Contemporaneamente Roma : Roma – Fino al 31 dicembre torna la nuova stagione di Contemporaneamente Roma. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si afferma sempre piu’ come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in citta’ grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte ...