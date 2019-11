Rocco Papaleo incontra gli studenti nell’ambito del progetto L’Altra Roma

Rocco Papaleo il racconto choc a Vieni da me : L’attore – regista Rocco Papaleo durante l’intervista fatta a Caterina Balivo ha raccontato: «Ero sul set e ho sentito una presenza divina». Papaleo ha parlato dell’esperienza in prima serata con “Maledetti amici miei,” del dolore per la recente perdita della mamma e di un momento molto particolare che ha vissuto sul set. Nel 2000, Rocco Papaleo ha partecipato alla miniserie dedicata a Padre Pio, con Michele Placido. Caterina ...

Rocco Papaleo a “Vieni da Me” : “Ero sul set e ho sentito una presenza divina dietro di me che sembrava spingermi” : Rocco Papaleo è stato ospite di Caterina Balivo a “Vieni da Me” e, oltre a parlare dell’esperienza in prima serata con il suo nuovo programma “Maledetti Amici Miei“, l’attore e regista lucano ha ricordato la recente perdita della mamma, rivelando di aver vissuto subito un momento molto particolare sul set. Tutto inizia con una domanda della conduttrice che gli chiede se sia credente: “Sono ateo. Ma ...

“Ho perso mia madre”. Rocco Papaleo - un dolore che non passa : Caterina Balivo si commuove : Momenti di commozione oggi a Vieni da Me. Ospite della trasmissione di Caterina Balivo Rocco Papaleo. L’attore, che negli ultimi anni ha conosciuto una stagione di successi senza pari, ha raccontato un episodio particolarmente doloroso della sua vita: il momento in cui ha dovuto dire addio a sua madre. L’argomento è stato introdotto dalla ‘Cassettiera’ del programma, da cui è stato fatto spuntare un panino con la frittata. “Ho perso la madre un ...

Rocco Papaleo - il suo dramma a Vieni da me. Caterina Balivo commossa : Vieni da me, Rocco Papaleo parla della scomparsa della madre. Caterina Balivo si commuove Rocco Papaleo è stato ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “La cassettiera”. Intervistato da Caterina Balivo, l’attore ha parlato della madre scomparsa un anno e mezzo fa e ha usato dolcissime parole per spiegare questo lutto. Rocco ha infatti detto che per un paio di mesi non è riuscito ad entrare in casa, che la sente ancora e la ...

Rocco PAPALEO/ 'Il pubblico di Rai 2 è un pubblico di migranti' - Maledetti amici miei - : ROCCO PAPALEO, Maledetti amici miei: l'attore scherza sul pubblico della seconda rete Rai, composto per gran parte da 'migranti'.

