Risultati NBA – Golden State sorride | i Lakers superano i Pelicans di Melli | ko anche

Fonte : sportfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) Bene Warriors e: ko le squadre dei tre italiani, idella partite NBA della notte Un susseguirsi di sfide che hanno regalato una nottata magica in NBA. I Boston Celtics hanno superato i Brooklyn Nets per 121-110. Un ottimo Kemba Walker ha trascinato alla vittoria i padroni di casa con 39 punti, applausiper Brown, areferto con 22 punti e 10 rimbalzi. Ai Nets non sono bastati i 22 punti di Temple. Finale di fuoco in Charlotte Hornets-Detroit Pistons, con i padroni di casa che sul finale hanno rischiato grosso, trionfando solo di un punto, col punteggio di 102-101. E’ Biyombo il miglior realizzatore degli Hornets, con 19 punti. Ko invece i Cleveland Cavaliers, che hanno ceduto per 104-116 gli Orlando Magic, trascinati al successo dai 30 punti di Fournier. Non sono bastati invece i 30 punti di Bogdanovic agli Utah Jazz, che sono stati sconfitti dagli ...

