Rissa alla Camera sul Mes davanti alle scolaresche in vista

Alla Camera dopo la Rissa scoppia l'amore. Il leghista : "Elisa - mi vuoi sposare?" : Dal tafferuglio di ieri sulla Mes alle proposte di matrimonio il passo è stato breve. Infatti il deputato leghista Flavio Di Muro ha chiesto di intervenire in Aula sull’ordine dei lavori e chiede Alla fidanzata, presente in tribuna, di sposarlo prima che iniziasse l’esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto.Di Mauro ha premesso di voler riportare serenità, dopo gli scontri accaduti ieri, parlando di ...

Salva-Stati - Rissa alla Camera : il governo fa muro e scoppia la bagarre : rissa alla Camera sulla riforma del Fondo Salva-Stati proprio nel giorno in cui si apprende che la questione potrebbe non essere affrontata né il 4 dicembre, né al Consiglio europeo del...

Rissa alla Camera sul Fondo Salva Stati - il presidente Fico : “Spettacolo indecente a cui hanno assistito anche ragazzi delle scuole” : “Quello che è successo nell’Aula della Camera è inaccettabile“. Il presidente di Montecitorio Roberto Fico è intervenuto con una nota per condannare la Rissa avvenuta tra i banchi parlamentari nel pomeriggio mentre si stava discutendo il decreto Sisma. Al centro della polemica il Fondo Salva Stati e le accuse reciproche tra maggioranza e opposizioni. Durante la discussione, i parlamentari hanno lasciato i banchi e si sono ...

Mes - Pd accusa la Lega e scoppia la Rissa alla Camera. Deputato Liuni (Lega) urla dalla presidenza : “Vado a prenderlo e gli spacco…” : Si sfiora la rissa, al centro dell’emiciclo di Montecitorio, all’apice dello scontro sul Mes. Tra le urla e i fischi che arrivano dai banchi del centrodestra, vicino ai banchi dove siedono gli stenografi, si accalcano diversi deputati: nel tentativo di separarli c’è chi come il Deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un Deputato leghista sfascia una sedia. Lo scontro si protrae per diversi minuti. Rossella ...

Mes - "tutta colpa di Matteo Salvini". Il deputato Pd De Luca scatena l'inferno : Rissa alla Camera in diretta : Bagarre alla Camera sul Mes, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere la seduta. Spintoni tra deputati della Lega e del Pd in aula, interventi infuocati degli esponenti di Lega e Fratelli d'Italia, tra cui quello di Giorgia Meloni. La parola "vergogna" risuonata più volte a Montecitor

José Mourinho - dal gesto delle manette alla Rissa sfiorata con Wenger e Conte : dieci anni di stravaganze dello Special One : Dal gesto delle manette, quando allenava l’Inter nell’anno del Triplete, alle risse sfiorate con Arsène Wenger e Antonio Conte fino allo sfottò con la mano a conchiglia intorno all’orecchio rivolto ai tifosi della Juventus. Ecco i dieci anni delle azioni che hanno segnato la carriera di José Mourinho, diventato nuovo allenatore del Tottenham. L'articolo José Mourinho, dal gesto delle manette alla rissa sfiorata con Wenger e ...

Milano : Rissa tra 30 persone in Duomo - in 3 segnalati alla Procura : rissa a Milano a pochi passi dal Duomo: ad affrontarsi circa 30 persone, che sono passati in pochi istanti dalle parole ai fatti. Botte, lanci di bottiglie e sedie tra gli sguardi attoniti di tanti cittadini milanesi e turisti. Dopo la mega rissa, i partecipanti si sono dispersi dandosi alla fuga, ma le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarne tre: si tratta di cittadini tunisini, uno di 18 anni e due di 17, entrambi sono stati ...

Pensioni 2020 - è Rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Virginia Raggi alla festa M5s - Rissa tra attivisti e giornalisti : non vogliono farla parlare : Eccovi serviti i Cinque Stelle. Ecco che cosa sono. Il contesto è quello della mesta kermesse con cui i grillini celebrano i loro primi dieci anni di vita, a Roma. Nel video potete vedere il momento in cui all'evento arriva Virginia Raggi, che viene fermata, come è ovvio che sia, dai giornalisti che

Rissa alla Camera dopo il taglio dei parlamentari : bagarre tra deputati tra urla e spintoni : dopo il voto che ha approvato in via definitiva la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, nell'Aula della Camera si è scatenata la bagarre: il caos nasce dall'annuncio del passaggio di Davide Galantino, ex M5s, a Fratelli d'Italia. Prima il parapiglia in Aula con un deputato ferito, poi la Rissa tra urla e spintoni in Transatlantico.Continua a leggere

Davide Galantino lascia M5s per FdI - Rissa alla Camera. Insulti e botte - un leghista si sfascia la testa : Il deputato del M5s (dissidente) Davide Galantino passa a Fratelli d'Italia e quando la presidente di turno a Montecitorio Maria Edera Spadoni dà l'annuncio si scatena il caos tra i banchi grillini. Alcuni 5 stelle si sono avvicinati al collega e ormai ex compagno di Movimento gridandogli "venduto!"

Rissa sfiorata tra Vittorio Sgarbi e Federico Mollicone alla Camera : "Capra, ignorante", ha iniziato a urlare il senatore storico dell'arte. "Prenditi un sedativo, sei patetico", la risposta del deputato FdI. A far scoppiare il caso è stata la concessione in prestito al Louvre dell'Uomo vitruviano di Leonardo. Il capogruppo Fdi aveva espresso la sua contrarietà, ma il critico d'arte invece ha sottolineato l'opportunità dell'iniziativa. Ci sarebbe stato un scambio di insulti e poi anche un contatto fisico, che ...

Alla Festa del Perdono scoppia una mega Rissa : otto denunciati : Lo scontro è avvenuto a Terranuova Bracciolini (Arezzo), dove si sono fronteggiate due famiglie di giostrai giostrai Festa del Perdono Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/01/mega-rissa-Alla-Festa-del-Perdono-otto-denunciati/Alla Festa del Perdonoscoppia una mega rissa:otto giostrai denunciati ...