Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) Del popolo giapponese conosciamo il grande amore per la nostra cultura, dalla musica alle arti figurative, dal design all’enogastronomia. Ma da attenti cultori dell’innovazione, applicano uno sguardo molto ampio su tutti i “prodotti” del sapere da cui sia utile prendere spunto. Nei giorni scorsi ha visitato Milano una delegazione del governo giapponese che opera nell’ambito del “Core Leader Program”, stabilito tra la Presidenza del Consiglio italiana e l’organizzazione giapponese per lo scambio giovanile e lo sviluppo internazionale su tematiche connesse alla disabilità.Ho avuto il piacere di accoglierli all’Istituto San Raffaele-Telethon per la Terapia Genica con Elena Bottinelli, Amministratore Delegato dell’Ospedale San Raffaele, e Luigi Naldini, direttore dell’Istituto. A richiamare l’attenzione ...

HuffPostItalia : Ricerca e cura tra le eccellenze del Made in Italy - collspaces : RT @ChiaraTagliaro: Da OGGI il mio libro 'Prendersi cura del luogo di lavoro. Progettare, gestire e utilizzare lo spazio ufficio attraverso… - ChiaraTagliaro : Da OGGI il mio libro 'Prendersi cura del luogo di lavoro. Progettare, gestire e utilizzare lo spazio ufficio attrav… -