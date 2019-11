Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ha sentito qualche ululato, ha sentito i soliti cori razzisti, poi ha preso palla e ha letteralmente sfondato la porta dello Slavia Praga. Lukaku risponde al, lo fa in campo zittendo gli ultras avversari, e poi lo fa denunciando ogni volta fino a quando “l’Uefa non deciderà di intervenire”. L’attaccante dell’Inter ieri ha Praga ha risolto così, con il gol del 2-1 che ha mandato la squadra di Antonio Conte a giocarsi la qualificazione agli ottavi diall’ultima giornata contro il Barcellona. Poi però ha parlato ai microfoni di Esporte Interativo: “Lo avevo già detto quando ero in Nazionale con il Belgio, la Uefa dovrebbe fare qualcosa perché siamo nel 2019 e non è possibile che succedano ancora queste cose negli stadi. In questa partita sono stato vittima di cori razzisti due volte, non solo al momento del gol main ...

AnnaAscani : Stupenda anche la piazza di Palermo con tutte le sue sardine strette strette. Così strette da non lasciare spazio a… - FiorentinaUno : JUVE WOMEN, Aluko: “Contro la Fiorentina ultima partita… anche per colpa del ‘razzismo'” - napolista : Razzismo anche in Champions, Lukako non ne può più: “L’Uefa faccia qualcosa” L’attaccante dell’Inter ha risposto s… -