Raoul Bova in lutto piange la mamma | il gesto della compagna Rocío Muñoz Morales

Morta la mamma di Raoul Bova : il commosso messaggio d’addio dell’attore sui social : È Morta la mamma di Raoul Bova. A dare l’annuncio è stato lo stesso attore che ha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero in cui si vedono lui e mamma Rosa in sella ad una moto, felici e sorridenti. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…“, ha scritto. Tantissimi i messaggi di condoglianze a commento del suo post da parte di followers e amici. Raoul Bova aveva già perso il padre ...

Raoul Bova e Rocío beccati così : la voce corre veloce. E no - non è una bella notizia : Sono iniziate a luglio le riprese della nuova serie tv “Giustizia per tutti”, prossimamente in onda su Canale 5. È una storia di malagiustizia con protagonista Roberto, fotografo di successo, accusato di omicidio della moglie Beatrice e condannato al carcere per 30 anni. Lo scenario è quello della città di Torino e nel cast il nome di Raoul Bova emana già la sua luce da riflettori. Non è la prima volta che nella vita di Raoul Bova il ...