Raggi dove sei? I post ironici del marito del sindaco di Roma

Il marito di Virginia Raggi - sconsolato su Facebook : "Anche stanotte torni domani. Raggi dove sei?" - : Francesca Galici Andrea Severini ha risposto con ironia all'affondo di Matteo Salvini contro sua moglie, Virginia Raggi, e a chi la accusa di non lavorare abbastanza per Roma mostra il letto vuoto all'una del mattino Da qualche settimana Andrea Severini ha attirato l'attenzione degli utenti del web per i suoi post ironici. Lui è il tecnico del suono di una importante radio romana ma, oltre questo, èsoprattutto il marito di Virginia ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Virginia Raggi ha diritto-dovere di fare un secondo mandato perché è onesta e competente” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio risponde a una domanda degli spettatori: “perché difendi tanto la Raggi visto che Roma versa in condizioni disastrose?”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano chiarisce: “perché penso che qualunque sindaco possa venire dopo la Raggi farebbe ...

Ilva - De Angelis a Piazzapulita : "Cosa dovete avere il coRaggio di fare" - ecco la faccia del ministro M5s : "È inspiegabile". Alessandro De Angelis, giornalista politico del'HuffingtonPost, sito diretto da Lucia Annunziata e non certo schierato con Salvini e il centrodestra in genere, prende la parola a Piazzapulita, in studio da Corrado Formigli, e mette il governo di Pd, M5s, Italia Viva e LeU spalle al

Ancelotti incoRaggia la squadra : «siete il Napoli e dovete credere in voi stessi» : La sconfitta a Roma ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca e anche la preoccupazione che la squadra possa deprimersi e lasciarsi condizionare anche nella difficile e fondamentale sfida di Champions di domani, scrive il Mattino. Non ama i discorsi, Carlo Ancelotti, vorrebbe che ogni calciatore avesse nel suo dna gli anticorpi per uscire fuori dai momenti difficili. Ma questa volta l’allenatore è davvero preoccupato e ieri ha ...