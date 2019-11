Quirinale | Mattarella riceve membro bosniaco presidenza Bosnia- Erzegovina

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Ilva - sindacati al Quirinale da Mattarella. È il segnale : situazione disperata : Una war room sull'Ilva: il premier Giuseppe Conte riferisce costantemente a Sergio Mattarella gli sviluppi drammatici della crisi del polo siderurgico di Taranto, con all'orizzonte il "processo del secolo" che vedrebbe contrapposti lo Stato alla multinazionale indiana Arcelor Mittal. E che la situaz

Mattarella invita i leader sindacali al Quirinale per parlare di Ilva : I tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, incontreranno questa sera al Quirinale il capo dello Stato, Sergio Mattarella. È quanto si apprende da fonti sindacali. L’incontro vedrà al centro il caso dell’ex Ilva di Taranto, con Arcelor Mittal che ha annunciato di voler chiudere l’impianto.

Quirinale : Mattarella riceve scolaresche di alcune scuole primarie : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale alcune scolaresche delle scuole primarie. Hanno partecipato: Istituto Scolastico Ottavio Jacquement di Verrès (AO); I. C. “G.Carducci” di Olginate – Garlate – Valgreghentino (LC); Scuola Primaria P.E.”Besenzi”di Reggio Emilia; Istituto Comprensivo “Don Milani” di ...

Quirinale : Mattarella riceve presidente lituano Nauseda : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas NausÄ?da. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve presidente lituano Nauseda sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dal Quirinale avviso di sfratto ai grillini : Mattarella convoca Conte : Anche ai piani alti sono irritati per lo sfascio grillino. Il Presidente Sergio Mattarella, con il noto garbo istituzionale, aveva

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Turkmenistan : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Presidente Turkmenistan sembra essere il primo ...

Quirinale - la risposta a sorpresa di Matteo Salvini : “Votare Draghi come successore di Mattarella? Perché no” : La Lega è pronta a votare Mario Draghi come futuro Presidente della Repubblica? “Why not”, Perché no. Matteo Salvini, nel salotto tv di Mario Giordano su rete4, ha aperto a sorpresa sulla possibilità che il successore di Sergio Mattarella sia l’ex presidente della Bce. “Nel caso”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, “in cui cada questo governo attaccato con lo scotch il presidente della ...

Quirinale - la legge per fregare il centrodestra nel dopo-Mattarella : tra i firmatari Maria Elena Boschi : Oggi, mercoledì 6 novembre, è stato depositato alla Camera dei deputati un disegno di legge a firma dei capigruppo della maggioranza: Delrio (Pd), Fornaro (Leu), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Gebhard (gruppo autonomie), Macina e Silvestri (vice capigruppo Movimento 5 stelle). Il Ddl costituziona

Dario Franceschini - il suo nome per il dopo-Mattarella al Quirinale : la velina di Matteo Renzi : Tutto gira intorno a loro. Matteo Renzi, certo, ma anche Dario Franceschini. I retroscena si scatenano sulle parole che il leader di Italia Viva ha speso, dal palco della Leopolda, sulla "legislatura che deve arrivare all'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022, e al vero obiettivo dell'a