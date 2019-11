Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 28 novembre 2019) Insultare il proprio capo o l'azienda su unnetwork aperto a tutti è più grave, dal punto di vista disciplinare, rispetto a una critica o a un insulto che avviene in una chat chiusa. Sembra una distinzione che si sta facendo largo nella giurisprudenza, sempre più spesso chiamata a valutare la rilevanza disciplinare dell'uso – a volte disinvolto - deimedia e a decidere sulla legittimità di licenziamenti inflitti per messaggi considerati lesivi delle aziende. La giurisprudenza recente, dunque, sta distinguendo i casi (si veda la sentenza del Tribunale di Firenze del 16 ottobre 2019) in base alla platea che riceve eventuali messaggi offensivi: la rilevanza disciplinare dei messaggi cambiasono pubblicati su profiliaperti a tutti, o su account o all'interno di chat telefoniche il cui accesso è filtrato e riservato. Nel primo caso, l'eventuale contenuto ...

fisco24_info : Quando il dipendente sbrocca sui social: così si rischia il licenziamento: Insultare il proprio capo o l'azienda su… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Il post del giorno, di @Rilievoaiace1 - Che accade quando la procedura sanzionatoria del dipendente pubblico che finge di es… - sergente_21 : @passo_dyatlov Sky non è il canale privato dell'Inter, non puoi cacciare quelle urla stridule e urlare quelle frasi… -