Pronti a fondare un partito nazista | indagati estremisti di destra

(Di giovedì 28 novembre 2019) Lo volevano chiamare proprio così:Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori. Un movimento apertamente filo, xenofobo e antisemita, con una sua rete e addirittura con un adtore, un esponente della 'Ndrangheta, un pluripregiudicato calabrese con un passato da collaboratore di giustizia e referente di Forza Nuova per il ponente ligure.Le indagini sono state portate avanti dalla Digos di Enna e dal Servizio Antiterrorismo Interno e hanno condotto a 19 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettantidied è emerso che alcuni di loro avevano fatto riferimento ad armi ed esplosivi.Attraverso i social network reclutavano nuovi adepti e facevano proselitismo anche attraverso una chat denominata Militia, che era finalizzata all'admento dei militanti. I soggetti coinvolti sono residenti in diverse zone d'Italia, accomunati tra loro solo ...

