Principe Andrea | la Royal Army lo mette al bando dagli impegni militari onorari

Il Principe Carlo è un'ombra nello scandalo di Andrea - : Mariangela Garofano Nella vicenda del principe Andrea, accusato da due vittime di Jeffrey Epstein di molestie, il fratello maggiore Carlo ha giocato un ruolo fondamentale circa la decisione del ritiro del duca dalla vita pubblica Il principe Carlo, primogenito di casa Windsor, sarebbe ad un passo dal trono. A rivelarlo è il Mirror, dopo che a seguito della disastrosa intervista del fratello Andrea, avrebbe preso la decisione assieme ...

Il «licenziamento» del Principe Andrea avrà ripercussioni sul matrimonio di Beatrice di York?

Niente festa di compleanno per il Principe Andrea : la regina l'ha cancellata : Nel giro di pochi giorni la vita del principe Andrea, 59 anni, è stata completamente stravolta. L'intervista alla Bbc in cui doveva spiegare i suoi rapporti con il miliardario ...

Scandalo Principe Andrea - la prima vittima è la figlia Beatrice di York : Beatrice di York è andata a trovare il padre, il Principe Andrea, per la prima volta da quando la Regina lo ha sospeso dai doveri di Corte a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein. La Principessa si è recata nella dimora del genitore, presso il Castello di Windsor, in compagnia del fidanzato italiano, Edoardo Mapelli Mozzi. I due hanno annunciato ufficialmente il loro fidanzamento lo scorso settembre, senza prevedere che le azioni ...

Caso Epstein : la regina Elisabetta annulla la festa per i sessant'anni del Principe Andrea - : Novella Toloni La sovrana ha cancellato l'evento per il sessantesimo del duca di York, in programma per febbraio. Secondo i tabloid britannici la regina avrebbe ripiegato su una cena informale di famiglia A una settimana esatta dall'intervista del principe Andrea alla BBC, prosegue la serie di conseguenze scatenate dalle pesanti dichiarazioni rilasciate all'emittente britannica dal duca di York. L'effetto domino non accenna ad ...

Meghan "irritata" dall'intervista del Principe Andrea : "Voleva nascondersi sotto il tavolo" : “Meghan Markle è rimasta molto turbata dall’intervista rilasciata dal Principe Andrea alla Bbc Newsmight”. A fare questa confessione, una fonte vicina alla duchessa di Sussex che ha addirittura raccontato al Daily Telegraph di aver percepito il desiderio della moglie di Harry “di nascondersi sotto il tavolo” per la vergogna dopo aver ascoltato quelle parole. Lo riporta il DailyMail.Il Principe Andrea, ...

La regina Elisabetta e Carlo hanno vietato al Principe Andrea di partire per il Bahrein : “Ma proprio non capisci?” : “Ma proprio non capisci? Non è una buona idea fare questo viaggio in un momento simile. Lascia perdere”. Così avrebbero detto la regina Elisabetta e Carlo al principe Andrea in procinto di partire per un viaggio ufficiale in Barhein, come riferiscono le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi. C’è stato infatti una sorta di veto dell’erede al trono Carlo, suggerito e quasi imposto da Sua Maestà, dietro la decisione di escludere il ...

Dopo il passo indietro del Principe Andrea - Eugenia e Beatrice rischiano di cadere in disgrazia - : Novella Toloni Secondo i giornali inglesi le principesse di York manterrano gli impegni istituzionali con la famiglia reale, ma la caduta del duca di York potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle loro finanze Quali ripercussioni avrà lo scandalo che ha coinvolto il principe Andrea sulle sue due figlie, Beatrice ed Eugenia di York? Se lo chiedono in molti, soprattutto i giornali britannici che, Dopo l'intervista autodistruttiva ...

Principe Andrea - epocale decisione della Corona : si ritira a vita privata dopo le frasi su pedofilia e sesso : Il Principe Andrea, la pecora nera di Casa Windsor, si ritira a vita privata e lascia gli impegni della Corona. Il nobile farà a meno della rendita Principesca da 249mila sterline. Lo scandalo sessuale e l’amicizia con Jeffrey Epstein non hanno lasciato scampo al Principe Andrea: il terzogenito dell

Il Principe Andrea si ritira a vita privata e la Regina gli toglie lo stipendio (da 249mila sterline) : Via dalla vita pubblica e senza più una rendita principesca da 249mila sterline su cui fare affidamento. Lo scandalo sessuale e l’amicizia con Jeffrey Epstein non hanno lasciato scampo al principe Andrea: il terzogenito della Regina Elisabetta, pecora nera della famiglia reale britannica, si è ritirato a vita privata. La decisione sarebbe arrivata dopo la pressione esercitata dalla stessa casa reale e dalla sovrana, che ...

Il Principe Andrea si ritira dalla scena pubblica : ?La regina d'accordo : Novella Toloni Attraverso una nota ufficiale, il duca di York ha annunciato che si allontanerà dai doveri pubblici per il prossimo futuro, con il benestare della regina Elisabetta È di poche ore fa l'annuncio ufficiale che il principe Andrea ha deciso, con il consenso della regina Elisabetta II, di ritirarsi dai doveri istituzionali per il prossimo futuro. Dopo l'intervista rilasciata alla BBC, che sarebbe dovuta servire a ...

Scandalo Epstein - il Principe Andrea si ritira a vita privata : «Simpatizzo con le vittime» : Amico del magnate arrestato per traffico di minori, era andato a trovarlo anche dopo la condanna e molte delle vittime lo additano come colpevole

Principe Andrea si ritira dagli impegni pubblici dopo lo scandalo Epstein. E sbuca una lettera che lo smentisce : Per la prima volta ha espresso esplicitamente “profonda” solidarietà verso le vittime di Epstein e ha ammesso di aver provocato “una grande perturbazione” nella Royal Family per i suoi legami con il defunto finanziere, il miliardario americano morto suicida in carcere dopo essere stato accusato di abusi sessuali su ragazze minorenni. E la dichiarazione di Andrea d’Inghilterra, figlio della regina, arriva ...

Accusatrice di Epstein incalza : "Il Principe Andrea parli" - : Francesca Galici Una nuova Accusatrice di Jeffrey Epstein ha rivolto un accorato appello al principe Andrea affinché il secondogenito di Elisabetta II parli e dica quanto sa in merito all'inchiesta sulle violenze sessuali e la pedofilia Il caso Epstein sta causando non pochi problemi alla casa reale britannica, a causa dei collegamenti tra il finanziere americano con il principe Andrea. Da quando è emerso il rapporto d'amicizia tra ...