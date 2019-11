Primo ciak de L’Allieva 3 | si parla già di quarta stagione | prime anticipazioni sul cast

Primo ciak per Calenda e "Azione" : “Ora basta! ... Entriamo in Azione”. Sono le prime e le ultime parole del manifesto con cui Carlo Calenda lancia il suo nuovo movimento politico, assieme a Matteo Richetti e agli altri promotori.“Nessuna maledizione ci condanna a dover scegliere tra i disastri dei populisti e quelli dei sovranisti” scrive l’ex ministro dello Sviluppo Economico presentando “Azione” come il “luogo di mobilitazione ...

Primo ciak per il film La Concessione del Telefono - dopo Montalbano un altro romanzo di Camilleri arriva in TV : Sono appena iniziate le riprese del film La Concessione del Telefono, ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. A darne notizia è Ragusanews.com. dopo La Mossa del Cavallo e La Stagione della Caccia, entrambi prodotti da Palomar per Rai1, torna la Vigata storica raccontata dal celebre scrittore di Porto Empedocle. E proprio Palomar di Carlo degli Esposti, produrrà il nuovo film, anch'esso destinato alla rete ammiraglia della Rai, che ...