Previsioni astrologiche | classifica 30 novembre | Capricorno stacanovista | Ariete nervoso

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sabato 302019 la Luna, Saturno, Venere e Plutone stazioneranno inmentre il Sole e Giove saranno sui gradi del Sagittario. Mercurio e Marte continueranno il loro moto in Scorpione come Urano nell'orbita del Toro. Infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà nella quarta casa del Cancro.favorevoli pere Toro, meno rosee invece per Bilancia e Scorpione. Sul podio 1° posto: stacanovisti. Oggi i nati del segno lavoreranno alacremente senza quasi accusarne la stanchezza e tale stacanovismo, con ogni probabilità, sarà ben apprezzato da capi e colleghi. 2° posto Toro: concentrati. Fluidità ed acutezza di pensiero in questo sabato saranno presumibilmente favoriti in casa Toro e la loro spiccata concentrazione li aiuterà a far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere....

GioiaOddi68 : Qui potete trovare le mie #previsioni astrologiche di #dicembre - Acquafortis : Buongiorno! #meteodellestelle per il #27novembre #giornodimercurio #astrologia Per il #meteo più dettagliato clicc… - infoitcultura : Previsioni astrologiche dicembre: lavoro 'top' per Capricorno, Ariete confuso -