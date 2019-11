Prestipino | su traffico droga squarciato velo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – “Questa operazione ci permette di squarciare ilrispetto aldi stupefacenti sulla piazza di Roma. Si tratta di un’indagine trasversale multi-livelli che ci permette di ricostruire in modo verticale come funziona lo spaccio in una piazza come Roma. C’e’ una vera attivita’ di brokeraggio nel mercato della, costituita da coloro che hanno i contatti per l’importazione dellae tengono i rapporti con i grandi grossisti e a loro volta con le principali piazze di spaccio di Roma”. A dirlo, il procuratore facente funzioni di Roma, Michele, durante un incontro con la stampa a seguito dell’operazione che ha sgominato un’organizzazione di narcotrafficanti al termine di un’indagine della Dda che ha portato all’emissione di un’ordinanza di arresto nei confronti di 51 ...