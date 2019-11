Presidente Municipio IV | manifestazioni violente non vengono tollerate

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019) Roma – Una risposta decisa: “Non tolleriamo alcuna manifestazione violenta”. Roberta Della Casa,del IVdi Roma, risponde cosi’ alla manifestazione di questa mattina che si e’ tenuta presso ilda parte di esponenti di Asia e abitanti di San Basilio. Si sono presentati in24 ore dopo il blitz della Polizia di Roma Capitale che hanno effettuato verifiche su 81 alloggi popolari. I manifestanti avrebbero voluto un confronto con Della Casa, che ha cosi’ replicato attraverso i social: “A distanza di due giorni dalle operazioni di verifica effettuate dalla Polizia locale presso gli stabili di via Gigliotti a San Basilio, questa mattina circa 50 persone guidate dall’associazione Asia hanno occupato i locali municipali- si legge nel post- Due ore di assedio in cui non solo i toni sono stati aspri ma diversi ...

