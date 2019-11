Presepi nel Monferrato | dall’8 dicembre 1200 rappresentazioni della Natività

Scuola : in Lombardia 50 Mila euro per i Presepi nelle scuole : La regione Lombardia ha stanziato 50 Mila euro per progetti che prevedono la realizzazione del presepe da parte di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali e paritarie di tutta la regione, un’iniziativa che ha fatto scatenare non poche pomeliche, poichè a detta di molti questi fondi potevano essere utilizzati per altri scopi. Ciononostante l’iniziativa che prende il nome di “Il Presepe a Scuola” è stata approvata con una ...