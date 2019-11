Più di un kg di droga nello zaino | arrestato nigeriano a Firenze

Roma - la mappa dell’insicurezza : in periferia Più droga - furti e rapine : Il boom dello spaccio di droga. L’aumento dei delitti in centro storico. Nel calo generale delle rapine, +35% nel primo semestre 2019 nella zona dell’Appia antica. Lo scenario della sicurezza a Roma e dintorni si rivela pieno di contraddizioni ed emergenze in divenire continuo. Il Viminale ha appena fornito la mappa aggiornata: l’omicidio tuttora irrisolto di Luca Sacchi, 24 anni, ha rinnovato gli allarmi.

Alimentazione : se errata fa Più vittime di droga - fumo - alcol e rapporti sessuali a rischio messi assieme : Alimentazione arma letale o strumento di salvezza per l’uomo e per il pianeta. Da un lato sbagliarla fa più morti di droga, fumo, alcol e rapporti sessuali a rischio messi insieme. Dall’altro c’è il nodo sostenibilità: in tutto siamo 7 miliardi, di cui 3 mld si nutrono troppo, troppo poco o male, e produrre cibo per così tante persone aumenta la temperatura globale, compromette la biodiversità, inquina e consuma suolo e acqua ...

Patty Pravo : Sono stata trigama. La droga? Non ne prendo Più” : Negli anni Sessanta, Patty Pravo era considerata una icona trasgressiva e, oggi che ha superato la soglia dei 70 anni, la cantante si racconta: dalla trigamia fino all’uso di sostanze stupefacenti. Tutte, tranne la cocaina. Cresciuta dai nonni, che le hanno dato una libertà che l’ha costretta a responsabilizzarsi, Patty Pravo a soli tre anni dall’esordio nella musica aveva “uno show in tv col mio nome” ed era “ricca da schifo”, ma fece anche ...

A Perugia sono state arrestate Più di 150 persone accusate di essere coinvolte nel traffico internazionale di droga : Il Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia ha diffuso un comunicato per informare dell’arresto di oltre 150 persone sospettate di essere coinvolte nel traffico internazionale di droga. I Carabinieri hanno detto che durante l’operazione, compiuta a Perugia in collaborazione con

Cocaina "regina d'Italia" - è la droga Più consumata : lo svelano le acque reflue : I risultati del monitoraggio più esteso mai effettuato a livello mondiale sul consumo di droghe d'abuso nei reflui urbani

La cocaina è la droga Più consumata in Italia - lo svelano le acque reflue : I risultati del più esteso studio sul consumo di droghe d’abuso effettuato a livello mondiale viene pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista scientifica Addiction. Lo studio ha utilizzato il metodo messo a punto dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri nel 2005, che consiste nell’analisi dei metaboliti urinari delle droghe d’abuso nei reflui urbani e nella successiva stima dei consumi nella popolazione. Dal 2011 al 2017 sono stati ...

Elton John : "Vidi Donatella Versace in uno stato terribile - il punto Più basso. Così la salvai dalla droga" : “Ricordo molto, molto bene la notte in cui Donatella decise di chiedere aiuto. L’ho portata in un centro di disintossicazione, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. In vista dell’uscita dell’autobiografia dil Elton John - “Me”, il 15 ottobre - il Guardian ha chiesto ai fan più celebri del cantante di porre lui una ...

Bari - sequestro di droga : sempre Più diffuso il kobret : Emanuela Carucci È finito agli arresti domiciliari un uomo di Altamura per spaccio di sostanze stupefacenti Era stato notato dai residenti della zona per il suo continuo andirivieni, a bordo di una bicicletta, dal cimitero più volte al giorno, per questo un uomo di 36 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto ad Altamura, un Comune in provincia di Bari. L'operazione rientra nell'ambito ...

Milano : sequestrati 1 - 5 chili di droga e Più di 5000 euro - due arresti : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati 1,5 chili di droga e più di 5000 euro dopo alcuni controlli nella zona di Rogoredo a Milano. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e uno di 26 per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti avevano notato i due uscire da una baracca e, n