Pink Floyd The Later Years | in arrivo il cofanetto con inediti e rarità

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il 29 Novembre 2019,Records pubblicherà ‘The1987 – 2019’, una versione con 12 tracce estrapolate dall’ estesoomonimo. Pubblicati per la prima volta in questi album in formato doppio vinile e singolo CD, 3 missaggi da A Momentary Lapse of Reason (aggiornati e remixati da David Gilmour e Andy Jackson con Nick Mason alle percussioni e Richard Wright alle tastiere), 3 nuovi missaggi dal live album Delicate Sound of Thunder (registrato a Long Island, New York, nel 1988) e 2 registrazioni inedite dalle sessioni di The Division Bell. Altre tracce live includono la riscoperta Lost For Words estrapolata dalle prove del tour del 1994 The Division Bell e 3 tracce dal leggendario concerto Silver Clef Winners a Knebworth (Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond Pts 1-5 e Comfortably Numb) in cui isuonarono insieme ad altri ...

