Picchiava la moglie incinta | arrestato un marocchino

(Di giovedì 28 novembre 2019) Sofia Dinolfo Il fatto è acaduto ieri sera a Messina, l'uomo, un 31enne, in preda all'alcol aveva picchiato per l'ennesima volta lain gravidanza, un vicino di casa ha lanciato l'allarme alla poliziae maltrattava lanonostante fosse. La scorsa notte l’apice della violenza ha reso necessario l’intervento dei poliziotti della Squadra Volante di Messina per salvare la donna. È finito così in manette un 31enne, residente nella città dello Stretto, che da anni sottoponeva laa ripetuti soprusi commessi con estrema brutalità. La vittima, una connazionale dell’uomo, già in precedenti occasioni si era ritrovata in situazioni simili chiedendo l’aiuto delle volanti. Era ormai divenuto un comportamento “normale” per l’uomo imporsi facendo uso delle mani. Il, con il vizio per l’alcol, spesso rientrava in casa ...

