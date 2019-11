Phoebe Waller-Bridge | che non ha resistito alla tuta di «Fleabag»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 28 novembre 2019) Celeste Wright, Big Little LiesGeorgina Hobart, The PoliticianJules Vaughn, EuphoriaVillanelle, Killing EveAnne Montgomery, What IfKat Edison, The Bold TypeNina Azarova, The OATahani Al-Jamil, The Good PlaceSabrina Spellman, Le terrificanti avventure di SabrinaUna delle serie televisive più apprezzate degli ultimi anni è, scritta, diretta e interpretata da: un mix di sano femminismo, humour inglese e azione, conditi da alcuni succulenti, e memorabili, momenti di stile. Quello preferito in assoluto dal pubblico, e a quanto pare anche dprotagonista stessa, è il look indossato durante il primo episodio della seconda stagione, in cuisi trova a una drammatica cena di famiglia. Si tratta di unanera essenziale ed elegante, con sensuale crop centrale per valorizzare il décolleté, a collo alto e con pantaloni palazzo: nessun capo griffato, ...

