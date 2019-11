Perquisizioni della Polizia a carico di gruppi di estrema destra

Blitz della Polizia contro gruppi di estrema destra : Perquisizioni in tutta Italia : La Polizia sta eseguendo numerose perquisizioni a carico di soggetti legati a gruppi dell’estrema destra. Le indagini svolte dalla Digos di Enna con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta.Continua a leggere

Fondazione Open - proseguono le Perquisizioni della Guardia di Finanza per accertare “rapporti con finanziatori” : Non erano venti come si era appreso ieri, ma oltre trenta le perquisizioni disposte dalla procura di Firenze, guidata da Giuseppe Creazzo, nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, l’ente privato nato per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi che per i pm sarebbe stata utilizzato come “un’articolazione di partito” senza rispettare la normativa sul finanziamento ai partiti. I finanzieri sarebbero ...

Arcelor Mittal - blitz della guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto e negli uffici di Milano : Perquisizioni e sequestri : Duplice blitz coordinato dalle procure di Taranto e Milano che indagano su un "eventuale depauperamento del ramo di azienda": acquisiti documenti