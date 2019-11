Pericolosa scoperta | giovane coppia trova nascosto nelle decorazioni dell’albero di

La Pericolosa vulnerabilità di Android scoperta da Google : (Foto: Pixabay) Il gruppo di ricerca Project Zero di Google ha riportato di una nuova pericolosa vulnerabilità 0-day che affliggerebbe un grande numero di dispositivi come molti vecchi Pixel, Samsung e Huawei. Ricordiamo che le vulnerabilità 0-day sono bug di sicurezza che gli sviluppatori del software non hanno ancora sistemato e possono rimanere per anni in attesa che qualche cybercriminale la sfrutti per intenti malevoli. In questo caso si è ...