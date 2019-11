Perché abbiamo commesso un errore folle a non progettare una vera politica industriale

Mika : "Abbiamo dimenticato Perché esiste l'Europa" : “Essere europeo non è una condizione naturale, è un’idea”. Figlio di una libanese e di un americano, Mika si sente, si è sempre sentito, europeo pur “senza avere il passaporto” Ue. Il cantante e showman ha iniziato una collaborazione con il Messaggero e, nel suo primo articolo, racconta quanto sia importante l’idea di Europa e quanto possa essere nociva la Brexit. Per farlo inizia ...

Zenga : «Italia-Argentina - non abbiamo perso Perché si giocò a Napoli» : Walter Zenga ospite de “I Lunatici” a Radiodue. Ha parlato soprattutto di Nazionale. E non si può non cominciare da quel Mondiale, Italia 90, e dalla partita Italia-Argentina . «Purtroppo con l’Argentina perdemmo ai rigori e fu una brutta botta. Mai come in quel mondiale c’era una squadra che meritava di vincere ed era l’Italia. Il San Paolo che tifò contro? Un po’ leggenda un po’ verità. Venivamo da Roma, ...

MotoGp - Alberto Puig esce allo scoperto : “Alex Marquez? Vi spiego Perché lo abbiamo scelto” : Il team manager della Honda ha spiegato i motivi che hanno spinto la squadra campione del mondo a puntare su Alex Marquez Mancava ormai solo l’ufficialità, che è arrivata nella giornata di oggi: Alex Marquez sostituirà Jorge Lorenzo sulla Honda HRC, affiancando il fratello Marc a partire dalla prossima stagione. AFP/LaPresse Una scelta ponderata e analizzata nel dettagli dalla Casa giapponese, come sottolineato da Alberto Puig: ...

Clima - la perdita di biodiversità costa. Ecco Perché abbiamo lanciato un decalogo : Un milione di specie animali a rischio e la perdita di biodiversità costa più di una volta e mezza il Pil globale, per una cifra che arriva a 145mila miliardi di dollari l’anno. Questi alcuni dei dati raccontati da Sir Robert Watson, esperto internazionale di tematiche ambientali e direttore del Tyndall Centre for Climate Change Research, a Roma per la 32esima Peccei Lecture organizzata da Wwf Italia, Club di Roma e Fondazione Aurelio ...

Cambio di stagione : Perché abbiamo sempre fame? : Cambio di stagione, perché abbiamo sempre fame?perché succede Come spegnere il desiderio I motivi che creano dipenda da cibo La dieta da seguire Cambio di temperatura, uguale Cambio di taglia? Questo periodo dell’anno è il più a rischio per riprendere i chili faticosamente persi prima dell’estate. Si tende a mangiare di più, ma soprattutto a desiderare più comfort food che allieta serate e weekend passati sul divano sotto la coperta. ...

Alessandro Greco e Beatrice Bocci ecco perchè abbiamo scelto la castità : Ospiti al programma “Storie Italiane” Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci hanno raccontato: «Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati». La coppia ha spiegato di aver scelto il cammino della castità dopo aver incontrato la fede più profondamente. Il conduttore e la moglie hanno scritto un libro dal titolo “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore” e sono intervenuti in ...

Liverpool-Manchester City - Guardiola lascia tutti a bocca aperta : “abbiamo dimostrato Perché siamo campioni” : Nonostante la sconfitta subita contro il Liverpool con il risultato di 3-1, Guardiola ha esaltato la prestazione dei suoi giocatori Pesante sconfitta per il Manchester City a Liverpool, i Reds si impongono 3-1 grazie ad una prestazione perfetta, aiutata però da alcune decisioni dell’arbitro Oliver un po’ discutibili. Fabio Ferrari/LaPresse Una su tutte il fallo di mano di Alexander-Arnold dopo pochi minuti dal fischio ...

Dubai : per 19 ore ho fatto finta di essere ricca. Abbiamo tutti un disperato bisogno di lusso… Perché il lusso (quello degli altri) fa sognare a costo zero : Milano Dubai: per entrare subito nella parte volo con la compagnia di bandiera degli Emirates, tra le prime tre al mondo. Mi intrufolo in prima classe, tutta alabastro e mogano tirato a lucido, le poltroni reclinabili diventano un comodo letto apparecchiato con lenzuola di lino. Annuso aria “miliardaria” prima di tornare in piccionaia. Devo ammettere che anche in class economy le sedute sono da business di una qualsiasi low cost. Solo che ...

Brexit : vi spiego Perché a Dublino abbiamo conquistato più banche inglesi di tedeschi o francesi : La capitale irlandese ha vinto la sfida con Francoforte e Parigi per attrarre società finanziarie di vario tipo in fuga da Londra. Ecco come ci è riuscita in quest'intervista esclusiva a Kieran Donoghue, l’uomo che dal 2004 ha pilotato il boom dell’Isola di Smeraldo come hub finanziario

Un nuovo dossier ci spiega Perché abbiamo bisogno degli immigrati : I lavoratori immigrati in Italia generano il 9% dell'intero Pil del Paese: una cifra non solo in aumento, ma anche sensibilmente maggiore di quella destinata dall'Italia ai fondi internazionali per lo sviluppo. E un dato che il dossier statistico sull'immigrazione nel 2019 realizzato da Idos utilizza per rispondere "all'inconcludente retorica dell'aiutiamoli a casa loro".Continua a leggere

Morariu - CIO : ecco Perché abbiamo scelto Milano-Cortina "È successa una magia - in stile italiano" : Octavian Morariu, è membro del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e presidente della Commissione CIO di Valutazione per i Giochi Olimpici Invernali 2026. Nei giorni scorsi è stato ospite del Festival Dello Sport di Trento https://www.ilfestivaldellosport.it/it/ospiti/octavian-Morariu . Un’occasione per parlare non solo delle Olimpiadi 2020, ma anche del futuro dello sport. Olimpo2026 ospita questo ...

Del perchè abbiamo bisogno di Ilaria Porceddu e della sua musica e altre cose : Non ho la minima idea di quando mi sono accorto che mi piacevano le femmine. Nel senso, mi è capitato diverse volte, diciamo quasi tutte le volte in cui mi è capitato di parlare di questo argomento, che amici o conoscenti gay mi dicessero qualcosa come “sin da piccolo ho capito che mi piacevano i maschi”, e badate bene, uso i termini femmina e maschio, che suppongo potrebbero indurre qualcuno a esternare perplessità riguardo un mio ipotetico ...

Abbiamo vissuto solo nel presente. Ecco Perché ci ritroviamo senza più figli : Siamo cresciuti tra il nichilismo punk anni 70 e quello neo liberista anni 80. L’infecondità della mia «generazione X» ha soprattutto ragioni culturali

Silvio Berlusconi su Urbano Cairo : "Abbiamo parlato di politica - ma non scende in campo. Perché..." : Qualche giorno fa un retroscena di stampa che dava conto di un incontro, la scorsa domenica, tra Silvio Berlusconi ed Urbano Cairo. Incontro "politico", con l'editore che starebbe pensando alla sua discesa in campo, di cui si parla da anni, con la benedizione del Cavaliere. Ma oggi, il leader di For