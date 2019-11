Per i giornali | l’impresa è la vittoria dell’Inter a Praga Che vuoi che sia il pari del

Giornalisti : Ordine Sicilia archivia procedimento disciplinare Per Viviano : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - L'Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha archiviato il procedimento disciplinare a carico del giornalista Francesco Viviano, che era stato condannato per un articolo del 2010 sull'inchiesta della Procura di Trani sul "caso Rai-Agcom" pubblicato da Repubblica. Per i giudi

Comunicato sindacale : i giornalisti di Condé Nast in scioPero contro la chiusura di «Glamour» : I giornalisti di Condé Nast si oppongono alla decisione dell’azienda di cessare dopo 27 anni la pubblicazione di Glamour in Italia, che provoca l’esubero di 9 colleghe su 10. Nonostante i ripetuti allarmi lanciati dal corpo redazionale sull’impoverimento degli staff e, in contemporanea, su carichi di lavoro divenuti insostenibili anche a fronte dei tagli e delle uscite degli ultimi anni, l’azienda rifiuta di ricollocare ...

Emilio Fede in ospedale : brutta caduta Per il giornalista : Come sta Emilio Fede: il giornalista è finito in ospedale Ore difficili per Emilio Fede. Come riporta l’Adnkronos, l’ex direttore del Tg 4 è ricoverato al San Raffaele di Milano. Il giornalista, che oggi ha 88 anni, è finito in ospedale dopo una brutta caduta. Si parla di un incidente domestico, che ha causato contusioni […] L'articolo Emilio Fede in ospedale: brutta caduta per il giornalista proviene da Gossip e Tv.

Salvini braccato da un giornalista di colore - “Bacio in bocca no - che schifo. Preferisco altri baci - non Perché sei nero ma Permettimi di baciare chi mi pare” : All’uscita da Montecitorio Matteo Salvini è stato fermato da uno strano giornalista che voleva a tutti i costi un bacio in bocca dal leader della Lega. Era Tay Vines un notissimo youtuber di colore si è finto un giornalista di un giornale africano tale “Africanet.com” e in segno di “pace e integrazione” lo youtuber voleva che il leader della Lega lo baciasse in bocca. La reazione di Matteo Salvini è stata pronta ha cercato in tutti i ...

Titoli e aPerture : Alitalia e Fondazione Open sui giornali di oggi : Salta la cordata per salvare la compagnia di bandiera dei cieli. Il premier Giuseppe Conte dichiara che per Alitalia "non c'è una soluzione che preveda l'intervento dei privati". E il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ripropone il ritorno dell'Iri per rilanciare il Paese proprio partendo dalla soluzione delle due grandi crisi aziendali sul tappeto come Alitalia ed ex Ilva. Per la compagnia aerea spunta anche un piano ...

Mario Balotelli - il presidente del Brescia Cellino ai giornalisti : “Che vi devo dire? Che è nero - sta lavorando Per schiarirsi” : “Che vi devo dire? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi“. Bufera sulle parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che ha risposto così a margine dell’assemblea della Lega Serie A sull’esclusione di Mario Balotelli dalla partita contro la Roma. L'articolo Mario Balotelli, il presidente del Brescia Cellino ai giornalisti: “Che vi devo dire? Che è nero, sta lavorando per schiarirsi” proviene da Il ...

Egitto - blitz dei servizi di sicurezza a “Mada Masr” : 4 giornalisti trattenuti Per ore. Avevano pubblicato un’inchiesta sul figlio di Al Sisi : È stata una domenica pomeriggio ad alta tensione al Cairo quella vissuta dall’intera redazione del sito indipendente di notizie Mada Masr. Tutto in poche ore, dalla sede di Dokki – a due passi dal Nilo e ad un chilometro dall’appartamento dove viveva Giulio Regeni – occupata dalla polizia e dagli apparati dell’intelligence, al prelievo della direttrice, Lita Attalah, e due suoi stretti collaboratori, fino ad un inaspettato lieto ...

Il 2019 anno nero Per giornali - in edicola ricavi -10% : Il 2019 è stato "un anno da dimenticare" per i prodotti editoriali in edicola. Lo afferma la Fenagi, l'associazione delle edicole aderente alla Confesercenti, sulla base di dati pubblicati dagli uffici studi delle associazioni della filiera della carta. Quest'anno "i ricavi dalla vendita di quotidiani e periodici dovrebbero assestarsi a poco più di 1,9 miliardi, il 10% in meno rispetto al 2018 e il dato peggiore degli ultimi cinque anni". Si ...

Titoli e aPerture : il 'processo' a Di Maio e la questione ex Ilva sui giornali di oggi : S'infiamma la polemica e lo scontro dentro al Movimento Cinque Stelle. Nel mirino ci sono Di Maio e Davide Casaleggio. I senatori pentastellati sono in rivolta. La decisione degli iscritti attraverso la piattaforma Rousseau di scendere in campo da soli, in Emilia-Romagna e Calabria, crea il caos nel M5S mentre Luigi Di Maio cerca tenere dritta la barra e s'appella a quello che, al momento, sembra il suo alleato più forte: l'esito del voto ...

Comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto Per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

